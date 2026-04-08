Akaryakıtta tarihi indirim kapıda! Motorinde 15 TL, benzinde 1,61 TL indirim bekleniyor!

Enerji piyasalarında ateşkes depremi! Brent petrolün 117 dolardan 94 dolara gerilemesiyle akaryakıtta görülmemiş bir indirim süreci başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; cuma gününden itibaren motorin fiyatlarında 14-15 TL, benzinde ise 1,61 TL indirim yapılması bekleniyor.

Haftalardır süregelen askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla rekor seviyelere çıkan enerji maliyetleri, diplomatik çözümle birlikte sert bir inişe geçti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve ateşkesin ilanı, piyasalarda 2020 yılından bu yana en sert düşüşü tetikledi. Savaşın patlak vermesiyle 117 dolara kadar tırmanan Brent petrol, risk priminin ortadan kalkmasıyla 94-95 dolar bandına çekildi. Benzer bir tablo doğal gazda da yaşandı; 759 dolara fırlayan bin metreküp gaz fiyatı, ateşkes sonrası 545 dolara kadar geriledi. Cuma Gününe Dikkat: Motorinde Rekor Bekleniyor Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatının 300 dolar birden düşmesi, yurt içinde görülmemiş bir indirim ihtimalini doğurdu. Sektör temsilcileri, 10 Nisan Cuma günü itibarıyla Motorinde 14-15 TL bandında, benzinde ise 1 TL 61 kuruşluk bir indirim bekliyor. 2025 yılı fiyatları artık hayal! Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor. İşte 8 Nisan Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 63.25 TL 85.29 TL 34.99 TL ISTANBUL (ANADOLU) 63.10 TL 85.14 TL 34.39 TL ANKARA 64.22 TL 86.42 TL 34.87 TL IZMIR 64.50 TL 86.70 TL 34.79 TL ADANA 65.05 TL 87.26 TL 35.31 TL ADIYAMAN 65.39 TL 87.60 TL 35.44 TL AFYON 65.31 TL 87.61 TL 34.84 TL AGRI 65.77 TL 87.96 TL 36.09 TL AKSARAY 65.12 TL 87.33 TL 34.71 TL AMASYA 64.81 TL 86.99 TL 35.49 TL ANTALYA 65.44 TL 87.74 TL 35.04 TL ARDAHAN 65.28 TL 87.47 TL 35.79 TL ARTVIN 65.09 TL 87.28 TL 36.34 TL AYDIN 64.72 TL 86.92 TL 34.94 TL BALIKESIR 64.81 TL 87.01 TL 34.49 TL BARTIN 64.53 TL 86.52 TL 34.55 TL BATMAN 65.69 TL 87.99 TL 35.44 TL BAYBURT 64.99 TL 87.18 TL 35.69 TL BILECIK 64.18 TL 86.17 TL 34.39 TL BINGOL 65.81 TL 88.11 TL 35.69 TL BITLIS 65.81 TL 88.11 TL 35.51 TL BOLU 64.29 TL 86.27 TL 34.70 TL BURDUR 65.26 TL 87.56 TL 34.99 TL BURSA 64.30 TL 86.29 TL 34.39 TL CANAKKALE 64.84 TL 87.04 TL 34.59 TL CANKIRI 64.64 TL 86.83 TL 35.10 TL CORUM 64.82 TL 87.01 TL 35.04 TL DENIZLI 64.97 TL 87.17 TL 34.69 TL DIYARBAKIR 65.70 TL 88.00 TL 35.56 TL DUZCE 64.13 TL 86.12 TL 34.55 TL EDIRNE 64.35 TL 86.56 TL 35.09 TL ELAZIG 65.81 TL 88.11 TL 35.31 TL ERZINCAN 65.23 TL 87.42 TL 35.69 TL ERZURUM 65.28 TL 87.47 TL 35.49 TL ESKISEHIR 64.50 TL 86.49 TL 34.49 TL GAZIANTEP 65.18 TL 87.39 TL 35.01 TL GIRESUN 65.03 TL 87.22 TL 35.49 TL GUMUSHANE 64.99 TL 87.18 TL 35.59 TL HAKKARI 65.85 TL 88.15 TL 36.17 TL HATAY 64.91 TL 87.12 TL 35.11 TL IGDIR 65.78 TL 87.97 TL 36.09 TL ISPARTA 65.30 TL 87.60 TL 34.94 TL KAHRAMANMARAS 65.19 TL 87.40 TL 35.14 TL KARABUK 64.55 TL 86.54 TL 34.55 TL KARAMAN 65.11 TL 87.32 TL 35.41 TL KARS 65.29 TL 87.48 TL 35.89 TL KASTAMONU 64.91 TL 87.10 TL 35.55 TL KAYSERI 65.21 TL 87.42 TL 34.81 TL KILIS 64.93 TL 87.14 TL 35.31 TL KIRIKKALE 64.52 TL 86.71 TL 34.72 TL KIRKLARELI 64.34 TL 86.55 TL 34.99 TL KIRSEHIR 64.58 TL 86.77 TL 34.82 TL KOCAELI 63.67 TL 85.66 TL 34.19 TL KONYA 65.23 TL 87.58 TL 34.91 TL KUTAHYA 65.14 TL 87.17 TL 34.94 TL MALATYA 65.40 TL 87.61 TL 35.47 TL MANISA 64.58 TL 86.78 TL 34.84 TL MARDIN 65.73 TL 88.03 TL 35.44 TL MERSIN 65.04 TL 87.25 TL 35.61 TL MUGLA 64.98 TL 87.18 TL 34.84 TL MUS 65.81 TL 88.11 TL 35.78 TL NEVSEHIR 65.11 TL 87.32 TL 34.91 TL NIGDE 65.06 TL 87.27 TL 34.71 TL ORDU 64.82 TL 87.00 TL 35.09 TL OSMANIYE 64.92 TL 87.13 TL 35.44 TL RIZE 64.97 TL 87.16 TL 35.59 TL SAKARYA 63.97 TL 85.96 TL 34.29 TL SAMSUN 64.80 TL 86.98 TL 35.09 TL SANLIURFA 65.38 TL 87.59 TL 35.46 TL SIIRT 65.72 TL 88.02 TL 35.64 TL SINOP 64.86 TL 87.04 TL 35.59 TL SIRNAK 65.81 TL 88.11 TL 35.75 TL SIVAS 65.22 TL 87.41 TL 35.39 TL TEKIRDAG 63.93 TL 86.14 TL 34.79 TL TOKAT 64.87 TL 87.05 TL 35.59 TL TRABZON 64.96 TL 87.15 TL 35.19 TL TUNCELI 65.81 TL 88.11 TL 36.01 TL USAK 64.98 TL 87.18 TL 34.95 TL VAN 65.79 TL 88.01 TL 35.41 TL YALOVA 63.98 TL 85.97 TL 34.29 TL YOZGAT 64.90 TL 87.09 TL 35.02 TL ZONGULDAK 64.49 TL 86.48 TL 34.95 TL