Akaryakıtta tarihi indirim kapıda! Motorinde 15 TL, benzinde 1,61 TL indirim bekleniyor!
Enerji piyasalarında ateşkes depremi! Brent petrolün 117 dolardan 94 dolara gerilemesiyle akaryakıtta görülmemiş bir indirim süreci başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; cuma gününden itibaren motorin fiyatlarında 14-15 TL, benzinde ise 1,61 TL indirim yapılması bekleniyor.
Haftalardır süregelen askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla rekor seviyelere çıkan enerji maliyetleri, diplomatik çözümle birlikte sert bir inişe geçti.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve ateşkesin ilanı, piyasalarda 2020 yılından bu yana en sert düşüşü tetikledi.
Savaşın patlak vermesiyle 117 dolara kadar tırmanan Brent petrol, risk priminin ortadan kalkmasıyla 94-95 dolar bandına çekildi. Benzer bir tablo doğal gazda da yaşandı; 759 dolara fırlayan bin metreküp gaz fiyatı, ateşkes sonrası 545 dolara kadar geriledi.
Cuma Gününe Dikkat: Motorinde Rekor Bekleniyor
Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatının 300 dolar birden düşmesi, yurt içinde görülmemiş bir indirim ihtimalini doğurdu.
Sektör temsilcileri, 10 Nisan Cuma günü itibarıyla Motorinde 14-15 TL bandında, benzinde ise 1 TL 61 kuruşluk bir indirim bekliyor.
2025 yılı fiyatları artık hayal!
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
İşte 8 Nisan Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|63.25 TL
|85.29 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|63.10 TL
|85.14 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|64.22 TL
|86.42 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|64.50 TL
|86.70 TL
|34.79 TL
|ADANA
|65.05 TL
|87.26 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|65.39 TL
|87.60 TL
|35.44 TL
|AFYON
|65.31 TL
|87.61 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.77 TL
|87.96 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|65.12 TL
|87.33 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.81 TL
|86.99 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|65.44 TL
|87.74 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|65.28 TL
|87.47 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|65.09 TL
|87.28 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.72 TL
|86.92 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.81 TL
|87.01 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|64.53 TL
|86.52 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.69 TL
|87.99 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.99 TL
|87.18 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|64.18 TL
|86.17 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.51 TL
|BOLU
|64.29 TL
|86.27 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|65.26 TL
|87.56 TL
|34.99 TL
|BURSA
|64.30 TL
|86.29 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.84 TL
|87.04 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|64.64 TL
|86.83 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.82 TL
|87.01 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.97 TL
|87.17 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.70 TL
|88.00 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|64.13 TL
|86.12 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|64.35 TL
|86.56 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|65.23 TL
|87.42 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|65.28 TL
|87.47 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|64.50 TL
|86.49 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|65.18 TL
|87.39 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|65.03 TL
|87.22 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.99 TL
|87.18 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.85 TL
|88.15 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.91 TL
|87.12 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.78 TL
|87.97 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|65.30 TL
|87.60 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|65.19 TL
|87.40 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|64.55 TL
|86.54 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|65.11 TL
|87.32 TL
|35.41 TL
|KARS
|65.29 TL
|87.48 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.91 TL
|87.10 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|65.21 TL
|87.42 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.93 TL
|87.14 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|64.52 TL
|86.71 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|64.34 TL
|86.55 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|64.58 TL
|86.77 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.67 TL
|85.66 TL
|34.19 TL
|KONYA
|65.23 TL
|87.58 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|65.14 TL
|87.17 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|65.40 TL
|87.61 TL
|35.47 TL
|MANISA
|64.58 TL
|86.78 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.73 TL
|88.03 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|65.04 TL
|87.25 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.98 TL
|87.18 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|65.11 TL
|87.32 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|65.06 TL
|87.27 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.82 TL
|87.00 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.92 TL
|87.13 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.97 TL
|87.16 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.97 TL
|85.96 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.80 TL
|86.98 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|65.38 TL
|87.59 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.72 TL
|88.02 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.86 TL
|87.04 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|65.22 TL
|87.41 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.93 TL
|86.14 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.87 TL
|87.05 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.96 TL
|87.15 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.81 TL
|88.11 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.98 TL
|87.18 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.79 TL
|88.01 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.98 TL
|85.97 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.90 TL
|87.09 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|64.49 TL
|86.48 TL
|34.95 TL
