  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta tarihi indirim kapıda! Motorinde 15 TL, benzinde 1,61 TL indirim bekleniyor!

Akaryakıtta tarihi indirim kapıda! Motorinde 15 TL, benzinde 1,61 TL indirim bekleniyor!

Güncelleme:

Enerji piyasalarında ateşkes depremi! Brent petrolün 117 dolardan 94 dolara gerilemesiyle akaryakıtta görülmemiş bir indirim süreci başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; cuma gününden itibaren motorin fiyatlarında 14-15 TL, benzinde ise 1,61 TL indirim yapılması bekleniyor.

Haftalardır süregelen askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla rekor seviyelere çıkan enerji maliyetleri, diplomatik çözümle birlikte sert bir inişe geçti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve ateşkesin ilanı, piyasalarda 2020 yılından bu yana en sert düşüşü tetikledi.

Savaşın patlak vermesiyle 117 dolara kadar tırmanan Brent petrol, risk priminin ortadan kalkmasıyla 94-95 dolar bandına çekildi. Benzer bir tablo doğal gazda da yaşandı; 759 dolara fırlayan bin metreküp gaz fiyatı, ateşkes sonrası 545 dolara kadar geriledi.

Cuma Gününe Dikkat: Motorinde Rekor Bekleniyor

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatının 300 dolar birden düşmesi, yurt içinde görülmemiş bir indirim ihtimalini doğurdu.

Sektör temsilcileri, 10 Nisan Cuma günü itibarıyla Motorinde 14-15 TL bandında, benzinde ise 1 TL 61 kuruşluk bir indirim bekliyor.

2025 yılı fiyatları artık hayal!

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.

İşte 8 Nisan Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.25 TL 85.29 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 63.10 TL 85.14 TL 34.39 TL
ANKARA 64.22 TL 86.42 TL 34.87 TL
IZMIR 64.50 TL 86.70 TL 34.79 TL
ADANA 65.05 TL 87.26 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 65.39 TL 87.60 TL 35.44 TL
AFYON 65.31 TL 87.61 TL 34.84 TL
AGRI 65.77 TL 87.96 TL 36.09 TL
AKSARAY 65.12 TL 87.33 TL 34.71 TL
AMASYA 64.81 TL 86.99 TL 35.49 TL
ANTALYA 65.44 TL 87.74 TL 35.04 TL
ARDAHAN 65.28 TL 87.47 TL 35.79 TL
ARTVIN 65.09 TL 87.28 TL 36.34 TL
AYDIN 64.72 TL 86.92 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.81 TL 87.01 TL 34.49 TL
BARTIN 64.53 TL 86.52 TL 34.55 TL
BATMAN 65.69 TL 87.99 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.99 TL 87.18 TL 35.69 TL
BILECIK 64.18 TL 86.17 TL 34.39 TL
BINGOL 65.81 TL 88.11 TL 35.69 TL
BITLIS 65.81 TL 88.11 TL 35.51 TL
BOLU 64.29 TL 86.27 TL 34.70 TL
BURDUR 65.26 TL 87.56 TL 34.99 TL
BURSA 64.30 TL 86.29 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.84 TL 87.04 TL 34.59 TL
CANKIRI 64.64 TL 86.83 TL 35.10 TL
CORUM 64.82 TL 87.01 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.97 TL 87.17 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.70 TL 88.00 TL 35.56 TL
DUZCE 64.13 TL 86.12 TL 34.55 TL
EDIRNE 64.35 TL 86.56 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.81 TL 88.11 TL 35.31 TL
ERZINCAN 65.23 TL 87.42 TL 35.69 TL
ERZURUM 65.28 TL 87.47 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 64.50 TL 86.49 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 65.18 TL 87.39 TL 35.01 TL
GIRESUN 65.03 TL 87.22 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.99 TL 87.18 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.85 TL 88.15 TL 36.17 TL
HATAY 64.91 TL 87.12 TL 35.11 TL
IGDIR 65.78 TL 87.97 TL 36.09 TL
ISPARTA 65.30 TL 87.60 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 65.19 TL 87.40 TL 35.14 TL
KARABUK 64.55 TL 86.54 TL 34.55 TL
KARAMAN 65.11 TL 87.32 TL 35.41 TL
KARS 65.29 TL 87.48 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.91 TL 87.10 TL 35.55 TL
KAYSERI 65.21 TL 87.42 TL 34.81 TL
KILIS 64.93 TL 87.14 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 64.52 TL 86.71 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 64.34 TL 86.55 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 64.58 TL 86.77 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.67 TL 85.66 TL 34.19 TL
KONYA 65.23 TL 87.58 TL 34.91 TL
KUTAHYA 65.14 TL 87.17 TL 34.94 TL
MALATYA 65.40 TL 87.61 TL 35.47 TL
MANISA 64.58 TL 86.78 TL 34.84 TL
MARDIN 65.73 TL 88.03 TL 35.44 TL
MERSIN 65.04 TL 87.25 TL 35.61 TL
MUGLA 64.98 TL 87.18 TL 34.84 TL
MUS 65.81 TL 88.11 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 65.11 TL 87.32 TL 34.91 TL
NIGDE 65.06 TL 87.27 TL 34.71 TL
ORDU 64.82 TL 87.00 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.92 TL 87.13 TL 35.44 TL
RIZE 64.97 TL 87.16 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.97 TL 85.96 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.80 TL 86.98 TL 35.09 TL
SANLIURFA 65.38 TL 87.59 TL 35.46 TL
SIIRT 65.72 TL 88.02 TL 35.64 TL
SINOP 64.86 TL 87.04 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.81 TL 88.11 TL 35.75 TL
SIVAS 65.22 TL 87.41 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.93 TL 86.14 TL 34.79 TL
TOKAT 64.87 TL 87.05 TL 35.59 TL
TRABZON 64.96 TL 87.15 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.81 TL 88.11 TL 36.01 TL
USAK 64.98 TL 87.18 TL 34.95 TL
VAN 65.79 TL 88.01 TL 35.41 TL
YALOVA 63.98 TL 85.97 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.90 TL 87.09 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 64.49 TL 86.48 TL 34.95 TL

Bu Haberleri Kaçırma...

Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar''
Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar''
30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi!
30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi!
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı
İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı
Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti
Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak
Etiketler Motorine indirim ekonomi benzin indirim benzine indirim brent petrol ateşkes petrol fiyatları güncel mazot fiyatları güncel benzin fiyatları hürmüz boğazı akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor! Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor! ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes kabul edildi ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes kabul edildi 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi! 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi! İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi bir motosiklet sürücüsünü bıçakladı! İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi bir motosiklet sürücüsünü bıçakladı! İstanbul Metrosu'nda intihar! Seferler durdu, istasyon kapatıldı! İstanbul Metrosu'nda intihar! Seferler durdu, istasyon kapatıldı! Akaryakıtta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! Motorin 85 TL'yi aştı! Akaryakıtta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! Motorin 85 TL'yi aştı! Gıdada fahiş fiyata suçüstü: Vatandaşa 200 TL'ye satıyorlardı, alım fiyatları şoke etti! Gıdada fahiş fiyata suçüstü: Vatandaşa 200 TL'ye satıyorlardı, alım fiyatları şoke etti! Reytinglerde yükselişe geçen dizide izleyiciyi üzecek ayrılık! Reytinglerde yükselişe geçen dizide izleyiciyi üzecek ayrılık! Ahmet Çakar'dan Göztepe - Galatasaray maçı için skandal iddialar! Ahmet Çakar'dan Göztepe - Galatasaray maçı için skandal iddialar! Survivor'un güzel isminden erkekleri kızdıran sözler: ''Siz basitsiniz, biz zoruz'' Survivor'un güzel isminden erkekleri kızdıran sözler: ''Siz basitsiniz, biz zoruz''
Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon... Elektronik eşya satışında yeni dönem! Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon... Elektronik eşya satışında yeni dönem! İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi! İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi! Akılalmaz tapu dolandırıcılığı: Sahte TC kimlik no ile binlerce tapu başkalarına transfer edildi! Akılalmaz tapu dolandırıcılığı: Sahte TC kimlik no ile binlerce tapu başkalarına transfer edildi! Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda! Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda! Emekli uzman çavuş eşini ve bir kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti Emekli uzman çavuş eşini ve bir kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti Osmaniye'de sel felaketinden acı haber! 2 kişi öldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılmaz halde! Osmaniye'de sel felaketinden acı haber! 2 kişi öldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılmaz halde! Dilan Polat ile Engin Polat birbirine girdi; hakaretler havada uçuştu! Dilan Polat ile Engin Polat birbirine girdi; hakaretler havada uçuştu! İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınan ünlü isimden çok sert açıkama Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınan ünlü isimden çok sert açıkama Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu