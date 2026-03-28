Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı

Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji koridoru krizi, küresel petrol piyasalarını sarsmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından petrol arzında yaşanan daralma, Türkiye’de akaryakıt pompalarına "tarihi zam" olarak yansıdı. Cumartesi sabahı itibarıyla motorin fiyatlarında tabela bir kez daha değişti.

Akaryakıtta savaş depremi! Orta Doğu’daki çatışmaların Körfez ülkelerine sıçraması ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz krizi, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı.

Cumartesi gününden itibaren motorine gelen 6,24 TL’lik dev zam pompaya yansıdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, lojistik ve gıda fiyatları için de alarm zilleri çalmaya başladı.

Motorine gelen bu 6 liranın üzerindeki zam, sadece araç sahiplerini değil, tüm tüketim zincirini etkileyecek güçte.

Türkiye'de şehirlerarası taşımacılık ve çiftçinin traktörü tamamen motorine bağlı olduğu için, bu artışın önümüzdeki haftalarda gıda ve temel tüketim maddelerine "lojistik zammı" olarak dönmesi kaçınılmaz görünüyor.

Enerji savaşlarının gölgesinde geçen 2026 yılı, akaryakıtın stratejik bir silah olarak kullanıldığı en sert dönemlerden biri olarak tarihe geçiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmadığı sürece, bu indirimlerin kalıcılığı brent petrolün 100 dolar üzerindeki seyrine bağlı kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor...

2025 yılı seviyeleri hayal

Petrol fiyatlarındaki 100 dolar altı seyir devam ederse, önümüzdeki günlerde akaryakıta yeni bir "indirim dalgası" daha gelebilir. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik tamamen sona ermeden fiyatların 2025 yılındaki seviyelerine (50-55 TL bandı) dönmesi beklenmiyor.

İşte 28 Mart Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 62.52 TL 74.87 TL 30.49 TL ISTANBUL (ANADOLU) 62.38 TL 74.73 TL 29.89 TL ANKARA 63.49 TL 76.00 TL 30.37 TL IZMIR 63.76 TL 76.27 TL 30.29 TL ADANA 64.33 TL 76.84 TL 30.81 TL ADIYAMAN 64.67 TL 77.19 TL 30.94 TL AFYON 64.60 TL 77.20 TL 30.34 TL AGRI 65.05 TL 77.55 TL 31.59 TL AKSARAY 64.42 TL 76.93 TL 30.21 TL AMASYA 64.09 TL 76.58 TL 30.99 TL ANTALYA 64.73 TL 77.33 TL 30.54 TL ARDAHAN 64.57 TL 77.07 TL 31.29 TL ARTVIN 64.38 TL 76.88 TL 31.84 TL AYDIN 63.99 TL 76.50 TL 30.44 TL BALIKESIR 64.08 TL 76.59 TL 29.99 TL BARTIN 63.80 TL 76.11 TL 30.05 TL BATMAN 64.96 TL 77.57 TL 30.94 TL BAYBURT 64.28 TL 76.78 TL 31.19 TL BILECIK 63.45 TL 75.76 TL 29.89 TL BINGOL 65.07 TL 77.68 TL 31.19 TL BITLIS 65.07 TL 77.68 TL 31.01 TL BOLU 63.56 TL 75.86 TL 30.20 TL BURDUR 64.55 TL 77.15 TL 30.49 TL BURSA 63.57 TL 75.88 TL 29.89 TL CANAKKALE 64.12 TL 76.63 TL 30.09 TL CANKIRI 63.91 TL 76.41 TL 30.60 TL CORUM 64.09 TL 76.59 TL 30.54 TL DENIZLI 64.25 TL 76.76 TL 30.19 TL DIYARBAKIR 64.97 TL 77.58 TL 31.06 TL DUZCE 63.40 TL 75.71 TL 30.05 TL EDIRNE 63.61 TL 76.13 TL 30.59 TL ELAZIG 65.07 TL 77.68 TL 30.81 TL ERZINCAN 64.52 TL 77.02 TL 31.19 TL ERZURUM 64.57 TL 77.07 TL 30.99 TL ESKISEHIR 63.77 TL 76.08 TL 29.99 TL GAZIANTEP 64.46 TL 76.98 TL 30.51 TL GIRESUN 64.32 TL 76.82 TL 30.99 TL GUMUSHANE 64.28 TL 76.78 TL 31.09 TL HAKKARI 65.11 TL 77.72 TL 31.67 TL HATAY 64.19 TL 76.71 TL 30.61 TL IGDIR 65.06 TL 77.56 TL 31.59 TL ISPARTA 64.59 TL 77.19 TL 30.44 TL KAHRAMANMARAS 64.47 TL 76.99 TL 30.64 TL KARABUK 63.82 TL 76.13 TL 30.05 TL KARAMAN 64.38 TL 76.89 TL 30.91 TL KARS 64.58 TL 77.08 TL 31.39 TL KASTAMONU 64.19 TL 76.69 TL 31.05 TL KAYSERI 64.49 TL 77.00 TL 30.31 TL KILIS 64.21 TL 76.73 TL 30.81 TL KIRIKKALE 63.80 TL 76.30 TL 30.22 TL KIRKLARELI 63.60 TL 76.12 TL 30.49 TL KIRSEHIR 63.85 TL 76.35 TL 30.32 TL KOCAELI 62.94 TL 75.25 TL 29.69 TL KONYA 64.51 TL 77.17 TL 30.41 TL KUTAHYA 64.46 TL 76.80 TL 30.44 TL MALATYA 64.68 TL 77.20 TL 30.97 TL MANISA 63.84 TL 76.35 TL 30.34 TL MARDIN 65.00 TL 77.61 TL 30.94 TL MERSIN 64.32 TL 76.83 TL 31.11 TL MUGLA 64.26 TL 76.77 TL 30.34 TL MUS 65.07 TL 77.68 TL 31.28 TL NEVSEHIR 64.41 TL 76.92 TL 30.41 TL NIGDE 64.33 TL 76.84 TL 30.21 TL ORDU 64.10 TL 76.59 TL 30.59 TL OSMANIYE 64.20 TL 76.72 TL 30.94 TL RIZE 64.26 TL 76.76 TL 31.09 TL SAKARYA 63.24 TL 75.55 TL 29.79 TL SAMSUN 64.08 TL 76.57 TL 30.59 TL SANLIURFA 64.66 TL 77.18 TL 30.96 TL SIIRT 64.99 TL 77.60 TL 31.14 TL SINOP 64.14 TL 76.63 TL 31.09 TL SIRNAK 65.07 TL 77.68 TL 31.25 TL SIVAS 64.50 TL 77.00 TL 30.89 TL TEKIRDAG 63.20 TL 75.72 TL 30.29 TL TOKAT 64.15 TL 76.64 TL 31.09 TL TRABZON 64.25 TL 76.75 TL 30.69 TL TUNCELI 65.07 TL 77.68 TL 31.51 TL USAK 64.26 TL 76.77 TL 30.45 TL VAN 65.09 TL 77.62 TL 30.91 TL YALOVA 63.25 TL 75.56 TL 29.79 TL YOZGAT 64.18 TL 76.68 TL 30.52 TL ZONGULDAK 63.76 TL 76.07 TL 30.45 TL

