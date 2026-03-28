Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı
Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji koridoru krizi, küresel petrol piyasalarını sarsmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından petrol arzında yaşanan daralma, Türkiye’de akaryakıt pompalarına "tarihi zam" olarak yansıdı. Cumartesi sabahı itibarıyla motorin fiyatlarında tabela bir kez daha değişti.
Akaryakıtta savaş depremi! Orta Doğu’daki çatışmaların Körfez ülkelerine sıçraması ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz krizi, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı.
Cumartesi gününden itibaren motorine gelen 6,24 TL’lik dev zam pompaya yansıdı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, lojistik ve gıda fiyatları için de alarm zilleri çalmaya başladı.
Motorine gelen bu 6 liranın üzerindeki zam, sadece araç sahiplerini değil, tüm tüketim zincirini etkileyecek güçte.
Türkiye'de şehirlerarası taşımacılık ve çiftçinin traktörü tamamen motorine bağlı olduğu için, bu artışın önümüzdeki haftalarda gıda ve temel tüketim maddelerine "lojistik zammı" olarak dönmesi kaçınılmaz görünüyor.
Enerji savaşlarının gölgesinde geçen 2026 yılı, akaryakıtın stratejik bir silah olarak kullanıldığı en sert dönemlerden biri olarak tarihe geçiyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmadığı sürece, bu indirimlerin kalıcılığı brent petrolün 100 dolar üzerindeki seyrine bağlı kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor...
2025 yılı seviyeleri hayal
Petrol fiyatlarındaki 100 dolar altı seyir devam ederse, önümüzdeki günlerde akaryakıta yeni bir "indirim dalgası" daha gelebilir. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik tamamen sona ermeden fiyatların 2025 yılındaki seviyelerine (50-55 TL bandı) dönmesi beklenmiyor.
İşte 28 Mart Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.52 TL
|74.87 TL
|30.49 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.38 TL
|74.73 TL
|29.89 TL
|ANKARA
|63.49 TL
|76.00 TL
|30.37 TL
|IZMIR
|63.76 TL
|76.27 TL
|30.29 TL
|ADANA
|64.33 TL
|76.84 TL
|30.81 TL
|ADIYAMAN
|64.67 TL
|77.19 TL
|30.94 TL
|AFYON
|64.60 TL
|77.20 TL
|30.34 TL
|AGRI
|65.05 TL
|77.55 TL
|31.59 TL
|AKSARAY
|64.42 TL
|76.93 TL
|30.21 TL
|AMASYA
|64.09 TL
|76.58 TL
|30.99 TL
|ANTALYA
|64.73 TL
|77.33 TL
|30.54 TL
|ARDAHAN
|64.57 TL
|77.07 TL
|31.29 TL
|ARTVIN
|64.38 TL
|76.88 TL
|31.84 TL
|AYDIN
|63.99 TL
|76.50 TL
|30.44 TL
|BALIKESIR
|64.08 TL
|76.59 TL
|29.99 TL
|BARTIN
|63.80 TL
|76.11 TL
|30.05 TL
|BATMAN
|64.96 TL
|77.57 TL
|30.94 TL
|BAYBURT
|64.28 TL
|76.78 TL
|31.19 TL
|BILECIK
|63.45 TL
|75.76 TL
|29.89 TL
|BINGOL
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.19 TL
|BITLIS
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.01 TL
|BOLU
|63.56 TL
|75.86 TL
|30.20 TL
|BURDUR
|64.55 TL
|77.15 TL
|30.49 TL
|BURSA
|63.57 TL
|75.88 TL
|29.89 TL
|CANAKKALE
|64.12 TL
|76.63 TL
|30.09 TL
|CANKIRI
|63.91 TL
|76.41 TL
|30.60 TL
|CORUM
|64.09 TL
|76.59 TL
|30.54 TL
|DENIZLI
|64.25 TL
|76.76 TL
|30.19 TL
|DIYARBAKIR
|64.97 TL
|77.58 TL
|31.06 TL
|DUZCE
|63.40 TL
|75.71 TL
|30.05 TL
|EDIRNE
|63.61 TL
|76.13 TL
|30.59 TL
|ELAZIG
|65.07 TL
|77.68 TL
|30.81 TL
|ERZINCAN
|64.52 TL
|77.02 TL
|31.19 TL
|ERZURUM
|64.57 TL
|77.07 TL
|30.99 TL
|ESKISEHIR
|63.77 TL
|76.08 TL
|29.99 TL
|GAZIANTEP
|64.46 TL
|76.98 TL
|30.51 TL
|GIRESUN
|64.32 TL
|76.82 TL
|30.99 TL
|GUMUSHANE
|64.28 TL
|76.78 TL
|31.09 TL
|HAKKARI
|65.11 TL
|77.72 TL
|31.67 TL
|HATAY
|64.19 TL
|76.71 TL
|30.61 TL
|IGDIR
|65.06 TL
|77.56 TL
|31.59 TL
|ISPARTA
|64.59 TL
|77.19 TL
|30.44 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.47 TL
|76.99 TL
|30.64 TL
|KARABUK
|63.82 TL
|76.13 TL
|30.05 TL
|KARAMAN
|64.38 TL
|76.89 TL
|30.91 TL
|KARS
|64.58 TL
|77.08 TL
|31.39 TL
|KASTAMONU
|64.19 TL
|76.69 TL
|31.05 TL
|KAYSERI
|64.49 TL
|77.00 TL
|30.31 TL
|KILIS
|64.21 TL
|76.73 TL
|30.81 TL
|KIRIKKALE
|63.80 TL
|76.30 TL
|30.22 TL
|KIRKLARELI
|63.60 TL
|76.12 TL
|30.49 TL
|KIRSEHIR
|63.85 TL
|76.35 TL
|30.32 TL
|KOCAELI
|62.94 TL
|75.25 TL
|29.69 TL
|KONYA
|64.51 TL
|77.17 TL
|30.41 TL
|KUTAHYA
|64.46 TL
|76.80 TL
|30.44 TL
|MALATYA
|64.68 TL
|77.20 TL
|30.97 TL
|MANISA
|63.84 TL
|76.35 TL
|30.34 TL
|MARDIN
|65.00 TL
|77.61 TL
|30.94 TL
|MERSIN
|64.32 TL
|76.83 TL
|31.11 TL
|MUGLA
|64.26 TL
|76.77 TL
|30.34 TL
|MUS
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.28 TL
|NEVSEHIR
|64.41 TL
|76.92 TL
|30.41 TL
|NIGDE
|64.33 TL
|76.84 TL
|30.21 TL
|ORDU
|64.10 TL
|76.59 TL
|30.59 TL
|OSMANIYE
|64.20 TL
|76.72 TL
|30.94 TL
|RIZE
|64.26 TL
|76.76 TL
|31.09 TL
|SAKARYA
|63.24 TL
|75.55 TL
|29.79 TL
|SAMSUN
|64.08 TL
|76.57 TL
|30.59 TL
|SANLIURFA
|64.66 TL
|77.18 TL
|30.96 TL
|SIIRT
|64.99 TL
|77.60 TL
|31.14 TL
|SINOP
|64.14 TL
|76.63 TL
|31.09 TL
|SIRNAK
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.25 TL
|SIVAS
|64.50 TL
|77.00 TL
|30.89 TL
|TEKIRDAG
|63.20 TL
|75.72 TL
|30.29 TL
|TOKAT
|64.15 TL
|76.64 TL
|31.09 TL
|TRABZON
|64.25 TL
|76.75 TL
|30.69 TL
|TUNCELI
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.51 TL
|USAK
|64.26 TL
|76.77 TL
|30.45 TL
|VAN
|65.09 TL
|77.62 TL
|30.91 TL
|YALOVA
|63.25 TL
|75.56 TL
|29.79 TL
|YOZGAT
|64.18 TL
|76.68 TL
|30.52 TL
|ZONGULDAK
|63.76 TL
|76.07 TL
|30.45 TL
Haber3.com Haber Merkezi
