Akaryakıtta üçlü indirim geliyor! Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatları düşüyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla brent petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Bu düşüşün ardından benzin, motorine ve LPG'ye indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi sonrası pompaya yansıyacak net indirim de belli oldu.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi, araç sahiplerine indirim müjdesi olarak yansıyor.

Haber3.com olarak sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; 1 Haziran 2026 gecesinden itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin grubunda ciddi fiyat düşüşleri yaşanması bekleniyor.

ABD-İran Gerilimi Düştü, Petrol Çakıldı

Küresel piyasaları bir süredir tedirgin eden ABD-İran geriliminde diplomatik iyimserliğin artması ve anlaşma umutlarının yeniden yeşermesi petrol cephesinde rahatlama yarattı. Özellikle İran'dan izin alan dev petrol tankerlerinin stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan yeniden güvenli geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatları, kritik seviye olan 100 doların altına düştü. Petrolde yaşanan bu geri çekilme, doğrudan yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da indirim zorunluluğunu beraberinde getirdi.

Pompaya Yansıyacak Net İndirim Tutarları Belli Oldu

Sektörden yansıyan ilk planlamalara göre aslında benzine 5,50 TL, motorine ise 7,25 TL'lik devasa bir ham indirim yapılması öngörülüyordu.

Ancak Türkiye'de uygulanan 'eşel mobil sistemi' ve vergi dengelenmesi mekanizmaları gereği, bu yüksek tutarların tamamı tüketiciye yansımayacak.

Araç sahiplerinin cebini doğrudan ilgilendiren net pompa indirimleri şu şekilde kesinleşti:

Benzin İndirimi: Pompaya yansıyacak net tutar 1,38 TL

Motorin İndirimi: Pompaya yansıyacak net tutar 1,81 TL

Araç sahiplerinin merakla beklediği küresel petrol fiyatlarındaki oynaklıklar ve döviz kurlarındaki değişimlerin akaryakıt tabelalarına yansımalarını Haber3.com'dan anlık olarak takip etmeye devam edebilirsiniz.

LPG'ye de indirim geliyor

Benzin ve motorini ardından 1 Haziran Pazartesi gününü 2 Haziran Salı’ya bağlayan gece LPG ürününde de indirim yapılacak.LPG’de indirim tutarı 6,97 TL olarak hesaplanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. LPG’de pompaya yansıyacak indirim tutarının 2 TL olması bekleniyor.

İşte 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 64.32 TL 67.05 TL 33.89 TL ISTANBUL (ANADOLU) 64.18 TL 66.91 TL 33.29 TL ANKARA 65.29 TL 68.16 TL 33.87 TL IZMIR 65.57 TL 68.43 TL 33.69 TL ADANA 66.14 TL 69.02 TL 34.21 TL ADIYAMAN 66.48 TL 69.36 TL 34.34 TL AFYON 66.46 TL 69.42 TL 33.74 TL AGRI 66.88 TL 69.74 TL 35.09 TL AKSARAY 66.21 TL 69.09 TL 33.71 TL AMASYA 65.89 TL 68.74 TL 34.49 TL ANTALYA 66.53 TL 69.49 TL 33.94 TL ARDAHAN 66.38 TL 69.24 TL 34.79 TL ARTVIN 66.17 TL 69.03 TL 35.34 TL AYDIN 65.81 TL 68.67 TL 33.84 TL BALIKESIR 65.90 TL 68.76 TL 33.39 TL BARTIN 65.62 TL 68.28 TL 33.55 TL BATMAN 66.76 TL 69.73 TL 34.44 TL BAYBURT 66.07 TL 68.93 TL 34.59 TL BILECIK 65.25 TL 67.91 TL 33.29 TL BINGOL 66.91 TL 69.88 TL 34.59 TL BITLIS 66.91 TL 69.88 TL 34.51 TL BOLU 65.37 TL 68.02 TL 33.70 TL BURDUR 66.38 TL 69.34 TL 33.89 TL BURSA 65.38 TL 68.04 TL 33.29 TL CANAKKALE 65.94 TL 68.80 TL 33.49 TL CANKIRI 65.71 TL 68.57 TL 34.10 TL CORUM 65.89 TL 68.75 TL 34.04 TL DENIZLI 66.08 TL 68.94 TL 33.59 TL DIYARBAKIR 66.77 TL 69.74 TL 34.56 TL DUZCE 65.20 TL 67.86 TL 33.55 TL EDIRNE 65.42 TL 68.31 TL 33.99 TL ELAZIG 66.90 TL 69.87 TL 34.31 TL ERZINCAN 66.32 TL 69.18 TL 34.59 TL ERZURUM 66.38 TL 69.24 TL 34.49 TL ESKISEHIR 65.57 TL 68.23 TL 33.39 TL GAZIANTEP 66.26 TL 69.14 TL 33.91 TL GIRESUN 66.11 TL 68.97 TL 34.49 TL GUMUSHANE 66.07 TL 68.93 TL 34.59 TL HAKKARI 66.94 TL 69.91 TL 35.17 TL HATAY 66.00 TL 68.88 TL 34.01 TL IGDIR 66.89 TL 69.75 TL 35.09 TL ISPARTA 66.45 TL 69.41 TL 33.84 TL KAHRAMANMARAS 66.27 TL 69.15 TL 34.14 TL KARABUK 65.64 TL 68.30 TL 33.55 TL KARAMAN 66.20 TL 69.08 TL 34.31 TL KARS 66.39 TL 69.25 TL 34.89 TL KASTAMONU 65.99 TL 68.85 TL 34.55 TL KAYSERI 66.29 TL 69.17 TL 33.81 TL KILIS 66.01 TL 68.89 TL 34.21 TL KIRIKKALE 65.60 TL 68.46 TL 33.72 TL KIRKLARELI 65.40 TL 68.29 TL 33.89 TL KIRSEHIR 65.65 TL 68.51 TL 33.82 TL KOCAELI 64.74 TL 67.40 TL 33.09 TL KONYA 66.31 TL 69.33 TL 33.91 TL KUTAHYA 66.25 TL 68.96 TL 33.84 TL MALATYA 66.49 TL 69.37 TL 34.37 TL MANISA 65.65 TL 68.51 TL 33.74 TL MARDIN 66.80 TL 69.77 TL 34.34 TL MERSIN 66.13 TL 69.01 TL 34.51 TL MUGLA 66.08 TL 68.94 TL 33.74 TL MUS 66.92 TL 69.89 TL 34.68 TL NEVSEHIR 66.20 TL 69.08 TL 33.91 TL NIGDE 66.15 TL 69.03 TL 33.71 TL ORDU 65.90 TL 68.75 TL 34.09 TL OSMANIYE 66.00 TL 68.88 TL 34.34 TL RIZE 66.05 TL 68.91 TL 34.59 TL SAKARYA 65.04 TL 67.70 TL 33.19 TL SAMSUN 65.88 TL 68.73 TL 34.09 TL SANLIURFA 66.47 TL 69.35 TL 34.36 TL SIIRT 66.79 TL 69.76 TL 34.54 TL SINOP 65.94 TL 68.79 TL 34.59 TL SIRNAK 66.91 TL 69.88 TL 34.75 TL SIVAS 66.31 TL 69.17 TL 34.39 TL TEKIRDAG 65.00 TL 67.89 TL 33.69 TL TOKAT 65.95 TL 68.80 TL 34.59 TL TRABZON 66.04 TL 68.90 TL 34.19 TL TUNCELI 66.91 TL 69.88 TL 34.91 TL USAK 66.08 TL 68.94 TL 33.85 TL VAN 66.90 TL 69.79 TL 34.41 TL YALOVA 65.04 TL 67.70 TL 33.19 TL YOZGAT 65.98 TL 68.84 TL 34.02 TL ZONGULDAK 65.56 TL 68.22 TL 33.95 TL

