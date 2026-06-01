Akaryakıtta üçlü indirim geliyor! Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatları düşüyor
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla brent petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Bu düşüşün ardından benzin, motorine ve LPG'ye indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi sonrası pompaya yansıyacak net indirim de belli oldu.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi, araç sahiplerine indirim müjdesi olarak yansıyor.
Haber3.com olarak sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; 1 Haziran 2026 gecesinden itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin grubunda ciddi fiyat düşüşleri yaşanması bekleniyor.
ABD-İran Gerilimi Düştü, Petrol Çakıldı
Küresel piyasaları bir süredir tedirgin eden ABD-İran geriliminde diplomatik iyimserliğin artması ve anlaşma umutlarının yeniden yeşermesi petrol cephesinde rahatlama yarattı. Özellikle İran'dan izin alan dev petrol tankerlerinin stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan yeniden güvenli geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatları, kritik seviye olan 100 doların altına düştü. Petrolde yaşanan bu geri çekilme, doğrudan yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da indirim zorunluluğunu beraberinde getirdi.
Pompaya Yansıyacak Net İndirim Tutarları Belli Oldu
Sektörden yansıyan ilk planlamalara göre aslında benzine 5,50 TL, motorine ise 7,25 TL'lik devasa bir ham indirim yapılması öngörülüyordu.
Ancak Türkiye'de uygulanan 'eşel mobil sistemi' ve vergi dengelenmesi mekanizmaları gereği, bu yüksek tutarların tamamı tüketiciye yansımayacak.
Araç sahiplerinin cebini doğrudan ilgilendiren net pompa indirimleri şu şekilde kesinleşti:
Benzin İndirimi: Pompaya yansıyacak net tutar 1,38 TL
Motorin İndirimi: Pompaya yansıyacak net tutar 1,81 TL
Araç sahiplerinin merakla beklediği küresel petrol fiyatlarındaki oynaklıklar ve döviz kurlarındaki değişimlerin akaryakıt tabelalarına yansımalarını Haber3.com'dan anlık olarak takip etmeye devam edebilirsiniz.
LPG'ye de indirim geliyor
Benzin ve motorini ardından 1 Haziran Pazartesi gününü 2 Haziran Salı’ya bağlayan gece LPG ürününde de indirim yapılacak.LPG’de indirim tutarı 6,97 TL olarak hesaplanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. LPG’de pompaya yansıyacak indirim tutarının 2 TL olması bekleniyor.
İşte 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|64.32 TL
|67.05 TL
|33.89 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|64.18 TL
|66.91 TL
|33.29 TL
|ANKARA
|65.29 TL
|68.16 TL
|33.87 TL
|IZMIR
|65.57 TL
|68.43 TL
|33.69 TL
|ADANA
|66.14 TL
|69.02 TL
|34.21 TL
|ADIYAMAN
|66.48 TL
|69.36 TL
|34.34 TL
|AFYON
|66.46 TL
|69.42 TL
|33.74 TL
|AGRI
|66.88 TL
|69.74 TL
|35.09 TL
|AKSARAY
|66.21 TL
|69.09 TL
|33.71 TL
|AMASYA
|65.89 TL
|68.74 TL
|34.49 TL
|ANTALYA
|66.53 TL
|69.49 TL
|33.94 TL
|ARDAHAN
|66.38 TL
|69.24 TL
|34.79 TL
|ARTVIN
|66.17 TL
|69.03 TL
|35.34 TL
|AYDIN
|65.81 TL
|68.67 TL
|33.84 TL
|BALIKESIR
|65.90 TL
|68.76 TL
|33.39 TL
|BARTIN
|65.62 TL
|68.28 TL
|33.55 TL
|BATMAN
|66.76 TL
|69.73 TL
|34.44 TL
|BAYBURT
|66.07 TL
|68.93 TL
|34.59 TL
|BILECIK
|65.25 TL
|67.91 TL
|33.29 TL
|BINGOL
|66.91 TL
|69.88 TL
|34.59 TL
|BITLIS
|66.91 TL
|69.88 TL
|34.51 TL
|BOLU
|65.37 TL
|68.02 TL
|33.70 TL
|BURDUR
|66.38 TL
|69.34 TL
|33.89 TL
|BURSA
|65.38 TL
|68.04 TL
|33.29 TL
|CANAKKALE
|65.94 TL
|68.80 TL
|33.49 TL
|CANKIRI
|65.71 TL
|68.57 TL
|34.10 TL
|CORUM
|65.89 TL
|68.75 TL
|34.04 TL
|DENIZLI
|66.08 TL
|68.94 TL
|33.59 TL
|DIYARBAKIR
|66.77 TL
|69.74 TL
|34.56 TL
|DUZCE
|65.20 TL
|67.86 TL
|33.55 TL
|EDIRNE
|65.42 TL
|68.31 TL
|33.99 TL
|ELAZIG
|66.90 TL
|69.87 TL
|34.31 TL
|ERZINCAN
|66.32 TL
|69.18 TL
|34.59 TL
|ERZURUM
|66.38 TL
|69.24 TL
|34.49 TL
|ESKISEHIR
|65.57 TL
|68.23 TL
|33.39 TL
|GAZIANTEP
|66.26 TL
|69.14 TL
|33.91 TL
|GIRESUN
|66.11 TL
|68.97 TL
|34.49 TL
|GUMUSHANE
|66.07 TL
|68.93 TL
|34.59 TL
|HAKKARI
|66.94 TL
|69.91 TL
|35.17 TL
|HATAY
|66.00 TL
|68.88 TL
|34.01 TL
|IGDIR
|66.89 TL
|69.75 TL
|35.09 TL
|ISPARTA
|66.45 TL
|69.41 TL
|33.84 TL
|KAHRAMANMARAS
|66.27 TL
|69.15 TL
|34.14 TL
|KARABUK
|65.64 TL
|68.30 TL
|33.55 TL
|KARAMAN
|66.20 TL
|69.08 TL
|34.31 TL
|KARS
|66.39 TL
|69.25 TL
|34.89 TL
|KASTAMONU
|65.99 TL
|68.85 TL
|34.55 TL
|KAYSERI
|66.29 TL
|69.17 TL
|33.81 TL
|KILIS
|66.01 TL
|68.89 TL
|34.21 TL
|KIRIKKALE
|65.60 TL
|68.46 TL
|33.72 TL
|KIRKLARELI
|65.40 TL
|68.29 TL
|33.89 TL
|KIRSEHIR
|65.65 TL
|68.51 TL
|33.82 TL
|KOCAELI
|64.74 TL
|67.40 TL
|33.09 TL
|KONYA
|66.31 TL
|69.33 TL
|33.91 TL
|KUTAHYA
|66.25 TL
|68.96 TL
|33.84 TL
|MALATYA
|66.49 TL
|69.37 TL
|34.37 TL
|MANISA
|65.65 TL
|68.51 TL
|33.74 TL
|MARDIN
|66.80 TL
|69.77 TL
|34.34 TL
|MERSIN
|66.13 TL
|69.01 TL
|34.51 TL
|MUGLA
|66.08 TL
|68.94 TL
|33.74 TL
|MUS
|66.92 TL
|69.89 TL
|34.68 TL
|NEVSEHIR
|66.20 TL
|69.08 TL
|33.91 TL
|NIGDE
|66.15 TL
|69.03 TL
|33.71 TL
|ORDU
|65.90 TL
|68.75 TL
|34.09 TL
|OSMANIYE
|66.00 TL
|68.88 TL
|34.34 TL
|RIZE
|66.05 TL
|68.91 TL
|34.59 TL
|SAKARYA
|65.04 TL
|67.70 TL
|33.19 TL
|SAMSUN
|65.88 TL
|68.73 TL
|34.09 TL
|SANLIURFA
|66.47 TL
|69.35 TL
|34.36 TL
|SIIRT
|66.79 TL
|69.76 TL
|34.54 TL
|SINOP
|65.94 TL
|68.79 TL
|34.59 TL
|SIRNAK
|66.91 TL
|69.88 TL
|34.75 TL
|SIVAS
|66.31 TL
|69.17 TL
|34.39 TL
|TEKIRDAG
|65.00 TL
|67.89 TL
|33.69 TL
|TOKAT
|65.95 TL
|68.80 TL
|34.59 TL
|TRABZON
|66.04 TL
|68.90 TL
|34.19 TL
|TUNCELI
|66.91 TL
|69.88 TL
|34.91 TL
|USAK
|66.08 TL
|68.94 TL
|33.85 TL
|VAN
|66.90 TL
|69.79 TL
|34.41 TL
|YALOVA
|65.04 TL
|67.70 TL
|33.19 TL
|YOZGAT
|65.98 TL
|68.84 TL
|34.02 TL
|ZONGULDAK
|65.56 TL
|68.22 TL
|33.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
