  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak!

Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak!

Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak!
Güncelleme:

Brent petrol ve döviz kurundaki tırmanış akaryakıt fiyatlarını vurdu. Zamla birlikte motorin fiyatları tarihinde ilk kez 60 TL barajını geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel litre fiyatları ne kadar olacak? İşte akaryakıtta son durum ve beklenen yeni fiyat listesi Haber3.com’da.

Brent petrol fiyatlarındaki dengesizlik, vergi artışları ve dolar kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha tırmanışa geçti. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, bu gece yarısından sonra yani 24 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Eğer beklenen zam pompa fiyatlarına yansırsa, motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde kritik bir psikolojik eşiği aşacak.

Akaryakıt Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki günlük değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son dönemde hem petrolün varil fiyatındaki artış hem de TL'nin dolar karşısındaki seyri, zam baskısını kaçınılmaz hale getirdi.

Benzin ve LPG fiyatında ise henüz değişiklik beklenmiyor.

İşte 23 Şubat Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN  MOTORİN LPG
ADANA 58.92 TL 59.84 TL 30.61 TL
ADIYAMAN 59.27 TL 60.20 TL 30.74 TL
AFYON 59.19 TL 60.22 TL 30.14 TL
AGRI 59.64 TL 60.55 TL 31.39 TL
AKSARAY 59.02 TL 59.94 TL 30.01 TL
AMASYA 58.70 TL 59.59 TL 30.79 TL
ANKARA 58.10 TL 59.02 TL 30.17 TL
ANTALYA 59.31 TL 60.34 TL 30.34 TL
ARDAHAN 59.16 TL 60.07 TL 31.09 TL
ARTVIN 58.97 TL 59.88 TL 31.64 TL
AYDIN 58.60 TL 59.53 TL 30.24 TL
BALIKESIR 58.67 TL 59.60 TL 29.79 TL
BARTIN 58.41 TL 59.12 TL 29.85 TL
BATMAN 59.56 TL 60.59 TL 30.74 TL
BAYBURT 58.87 TL 59.78 TL 30.99 TL
BILECIK 58.05 TL 58.76 TL 29.69 TL
BINGOL 59.68 TL 60.71 TL 30.99 TL
BITLIS 59.69 TL 60.71 TL 30.81 TL
BOLU 58.14 TL 58.85 TL 30.00 TL
BURDUR 59.16 TL 60.19 TL 30.29 TL
BURSA 58.18 TL 58.89 TL 29.69 TL
CANAKKALE 58.71 TL 59.64 TL 29.89 TL
CANKIRI 58.50 TL 59.42 TL 30.40 TL
CORUM 58.69 TL 59.61 TL 30.34 TL
DENIZLI 58.85 TL 59.78 TL 29.99 TL
DIYARBAKIR 59.57 TL 60.60 TL 30.86 TL
DÜZCE 58.00 TL 58.71 TL 29.85 TL
EDIRNE 58.23 TL 59.16 TL 30.39 TL
ELAZIG 59.67 TL 60.70 TL 30.61 TL
ERZINCAN 59.11 TL 60.02 TL 30.99 TL
ERZURUM 59.16 TL 60.07 TL 30.79 TL
ESKISEHIR 58.38 TL 59.09 TL 29.79 TL
GAZIANTEP 59.04 TL 59.97 TL 30.31 TL
GIRESUN 58.91 TL 59.82 TL 30.79 TL
GUMUSHANE 58.87 TL 59.78 TL 30.89 TL
HAKKARI 59.70 TL 60.73 TL 31.47 TL
HATAY 58.79 TL 59.72 TL 30.41 TL
IGDIR 59.65 TL 60.56 TL 31.39 TL
ISPARTA 59.18 TL 60.21 TL 30.24 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 57.00 TL 57.74 TL 29.69 TL
ISTANBUL (AVRUPA) 57.17 TL 57.89 TL 30.29 TL
IZMIR 58.37 TL 59.30 TL 30.09 TL
KAHRAMANMARAS 59.06 TL 59.99 TL 30.44 TL
KARABUK 58.30 TL 59.00 TL 29.65 TL
KARAMAN 58.98 TL 59.90 TL 30.71 TL
KARS 59.17 TL 60.08 TL 31.19 TL
KASTAMONU 58.80 TL 59.72 TL 30.85 TL
KAYSERI 58.10 TL 60.02 TL 30.11 TL
KILIS 58.81 TL 59.74 TL 30.61 TL
KIRIKKALE 58.40 TL 59.32 TL 30.02 TL
KIRKLARELI 58.22 TL 59.15 TL 30.29 TL
KIRSEHIR 58.44 TL 59.36 TL 30.12 TL
KOCAELI 57.55 TL 58.26 TL 29.49 TL
KONYA 59.15 TL 60.16 TL 30.21 TL
KUTAHYA 59.03 TL 59.80 TL 30.24 TL
MALATYA 59.28 TL 60.21 TL 30.77 TL
MANISA 58.43 TL 59.36 TL 30.14 TL
MARDIN 59.61 TL 60.84 TL 30.74 TL
MERSIN 58.92 TL 59.84 TL 30.91 TL
MUGLA 58.86 TL 59.79 TL 30.14 TL
MUS 59.68 TL 60.71 TL 31.08 TL
NEVSEHIR 59.01 TL 59.93 TL 30.21 TL
NIGDE 58.93 TL 59.85 TL 30.01 TL
ORDU 58.71 TL 59.60 TL 30.39 TL
OSMANIYE 58.80 TL 59.73 TL 30.74 TL
RIZE 58.85 TL 59.76 TL 30.89 TL
SAKARYA 57.84 TL 58.55 TL 29.59 TL
SAMSUN 58.69 TL 59.58 TL 30.39 TL
SANLIURFA 59.25 TL 60.18 TL 30.76 TL
SIIRT 59.60 TL 60.63 TL 30.94 TL
SINOP 58.74 TL 59.63 TL 30.89 TL
SIRNAK 59.68 TL 60.71 TL 31.05 TL
SIVAS 59.09 TL 60.01 TL 30.69 TL
TEKIRDAG 57.81 TL 58.74 TL 30.09 TL
TOKAT 58.75 TL 59.64 TL 30.89 TL
TRABZON 58.84 TL 59.75 TL 30.49 TL
TUNCELI 59.68 TL 60.71 TL 31.31 TL
USAK 58.85 TL 59.78 TL 30.25 TL
VAN 59.68 TL 60.62 TL 30.71 TL
YALOVA 57.85 TL 58.56 TL 29.59 TL
YOZGAT 58.78 TL 59.70 TL 30.32 TL
ZONGULDAK 58.36 TL 59.07 TL 30.25 TL

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Etiketler akaryakıt zammı son dakika motorin fiyatı ne kadar mazota zam mı geldi 24 şubat motorin zammı brent petrol fiyatları istanbul akaryakıt fiyatları güncel mazot fiyatı dolar kuru akaryakıt etkisi pompa fiyatları ekonomi haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!'' Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!'' Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor! Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü! Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti Kar yağışı ve buzlanma sonrası Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi Kar yağışı ve buzlanma sonrası Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi Yeni hafta güneşli başlayacak, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayacak, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!'' Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!''
Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı! Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı! Uyuşturucu soruşturmasında hem ifade hem de test vermişti, Survivor adasına geri döndü! Uyuşturucu soruşturmasında hem ifade hem de test vermişti, Survivor adasına geri döndü! Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı! Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı! Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı! Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı! Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı! Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!