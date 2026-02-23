Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak!

Brent petrol ve döviz kurundaki tırmanış akaryakıt fiyatlarını vurdu. Zamla birlikte motorin fiyatları tarihinde ilk kez 60 TL barajını geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel litre fiyatları ne kadar olacak? İşte akaryakıtta son durum ve beklenen yeni fiyat listesi Haber3.com’da.

Brent petrol fiyatlarındaki dengesizlik, vergi artışları ve dolar kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha tırmanışa geçti. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, bu gece yarısından sonra yani 24 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Eğer beklenen zam pompa fiyatlarına yansırsa, motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde kritik bir psikolojik eşiği aşacak.

Akaryakıt Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki günlük değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son dönemde hem petrolün varil fiyatındaki artış hem de TL'nin dolar karşısındaki seyri, zam baskısını kaçınılmaz hale getirdi.

Benzin ve LPG fiyatında ise henüz değişiklik beklenmiyor.

İşte 23 Şubat Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.



