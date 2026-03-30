Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak!
Milyonlarca sürücüye kötü haber! Brent petrol ve küresel piyasalardaki sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına rekor zam olarak yansıyor. 1 Nisan Çarşamba gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatına tam 4 lira 90 kuruş zam bekleniyor. Bu dev artışla birlikte motorin fiyatları Türkiye tarihinde ilk kez 80 TL barajını aşarak yeni bir rekor kıracak.
Orta doğudaki savaşın gölgesindeki akaryakıt piyasasında sular durulmuyor. Küresel ölçekte motorinin metrik ton fiyatında yaşanan yukarı yönlü ivmelenme, Türkiye’deki pompa fiyatlarını altüst etmeye hazırlanıyor
. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, sürücüleri 1 Nisan sabahı tarihin en yüksek fiyatıyla karşılayacak.
Uluslararası piyasalardaki mevcut yüksek kapanış verileri doğrultusunda, motorin grubuna 4 TL 90 Kuruşluk devasa bir zam kapıda.
Sektör temsilcileri, bu zammın 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağını öngörüyor.
Zamlı fiyatlardan etkilenmek istemeyen araç sahiplerinin Salı akşamı istasyonlarda yoğun kuyruklar oluşturması bekleniyor.
Bu artışı diğerlerinden ayıran en kritik nokta, fiyatın ulaşacağı seviye. Son güncellemelerle zaten rekor seviyelerde seyreden motorin fiyatları, 4,90 TL’lik bu son darbeyle birlikte büyükşehirlerde 80 TL barajını resmen geçecek.
Türkiye tarihinde bir ilk olan bu rakam, lojistikten gıdaya kadar iğneden ipliğe her kalemde maliyet artışı endişesini de beraberinde getirdi.
Nakliye ve Lojistik Sektörü Alarmda
Motorin fiyatlarındaki bu sert yükselişin sadece binek araç sahiplerini değil, tüm ekonomiyi etkilemesi bekleniyor. Nakliye ve lojistik maliyetlerinin doğrudan artacak olması, önümüzdeki günlerde çarşı-pazar fiyatlarına yeni zamların yansıması riskini doğuruyor. Sektör paydaşları, akaryakıttaki bu "psikolojik eşik" aşımının tüketici enflasyonu üzerindeki baskıyı artıracağı görüşünde birleşiyor.
2025 yılı seviyeleri hayal
Petrol fiyatlarındaki 100 dolar altı seyir devam ederse, önümüzdeki günlerde akaryakıta yeni bir "indirim dalgası" daha gelebilir. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik tamamen sona ermeden fiyatların 2025 yılındaki seviyelerine (50-55 TL bandı) dönmesi beklenmiyor.
İşte 30 Mart Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.52 TL
|74.87 TL
|30.49 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.38 TL
|74.73 TL
|29.89 TL
|ANKARA
|63.49 TL
|76.00 TL
|30.37 TL
|IZMIR
|63.76 TL
|76.27 TL
|30.29 TL
|ADANA
|64.33 TL
|76.84 TL
|30.81 TL
|ADIYAMAN
|64.67 TL
|77.19 TL
|30.94 TL
|AFYON
|64.60 TL
|77.20 TL
|30.34 TL
|AGRI
|65.05 TL
|77.55 TL
|31.59 TL
|AKSARAY
|64.42 TL
|76.93 TL
|30.21 TL
|AMASYA
|64.09 TL
|76.58 TL
|30.99 TL
|ANTALYA
|64.73 TL
|77.33 TL
|30.54 TL
|ARDAHAN
|64.57 TL
|77.07 TL
|31.29 TL
|ARTVIN
|64.38 TL
|76.88 TL
|31.84 TL
|AYDIN
|63.99 TL
|76.50 TL
|30.44 TL
|BALIKESIR
|64.08 TL
|76.59 TL
|29.99 TL
|BARTIN
|63.80 TL
|76.11 TL
|30.05 TL
|BATMAN
|64.96 TL
|77.57 TL
|30.94 TL
|BAYBURT
|64.28 TL
|76.78 TL
|31.19 TL
|BILECIK
|63.45 TL
|75.76 TL
|29.89 TL
|BINGOL
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.19 TL
|BITLIS
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.01 TL
|BOLU
|63.56 TL
|75.86 TL
|30.20 TL
|BURDUR
|64.55 TL
|77.15 TL
|30.49 TL
|BURSA
|63.57 TL
|75.88 TL
|29.89 TL
|CANAKKALE
|64.12 TL
|76.63 TL
|30.09 TL
|CANKIRI
|63.91 TL
|76.41 TL
|30.60 TL
|CORUM
|64.09 TL
|76.59 TL
|30.54 TL
|DENIZLI
|64.25 TL
|76.76 TL
|30.19 TL
|DIYARBAKIR
|64.97 TL
|77.58 TL
|31.06 TL
|DUZCE
|63.40 TL
|75.71 TL
|30.05 TL
|EDIRNE
|63.61 TL
|76.13 TL
|30.59 TL
|ELAZIG
|65.07 TL
|77.68 TL
|30.81 TL
|ERZINCAN
|64.52 TL
|77.02 TL
|31.19 TL
|ERZURUM
|64.57 TL
|77.07 TL
|30.99 TL
|ESKISEHIR
|63.77 TL
|76.08 TL
|29.99 TL
|GAZIANTEP
|64.46 TL
|76.98 TL
|30.51 TL
|GIRESUN
|64.32 TL
|76.82 TL
|30.99 TL
|GUMUSHANE
|64.28 TL
|76.78 TL
|31.09 TL
|HAKKARI
|65.11 TL
|77.72 TL
|31.67 TL
|HATAY
|64.19 TL
|76.71 TL
|30.61 TL
|IGDIR
|65.06 TL
|77.56 TL
|31.59 TL
|ISPARTA
|64.59 TL
|77.19 TL
|30.44 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.47 TL
|76.99 TL
|30.64 TL
|KARABUK
|63.82 TL
|76.13 TL
|30.05 TL
|KARAMAN
|64.38 TL
|76.89 TL
|30.91 TL
|KARS
|64.58 TL
|77.08 TL
|31.39 TL
|KASTAMONU
|64.19 TL
|76.69 TL
|31.05 TL
|KAYSERI
|64.49 TL
|77.00 TL
|30.31 TL
|KILIS
|64.21 TL
|76.73 TL
|30.81 TL
|KIRIKKALE
|63.80 TL
|76.30 TL
|30.22 TL
|KIRKLARELI
|63.60 TL
|76.12 TL
|30.49 TL
|KIRSEHIR
|63.85 TL
|76.35 TL
|30.32 TL
|KOCAELI
|62.94 TL
|75.25 TL
|29.69 TL
|KONYA
|64.51 TL
|77.17 TL
|30.41 TL
|KUTAHYA
|64.46 TL
|76.80 TL
|30.44 TL
|MALATYA
|64.68 TL
|77.20 TL
|30.97 TL
|MANISA
|63.84 TL
|76.35 TL
|30.34 TL
|MARDIN
|65.00 TL
|77.61 TL
|30.94 TL
|MERSIN
|64.32 TL
|76.83 TL
|31.11 TL
|MUGLA
|64.26 TL
|76.77 TL
|30.34 TL
|MUS
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.28 TL
|NEVSEHIR
|64.41 TL
|76.92 TL
|30.41 TL
|NIGDE
|64.33 TL
|76.84 TL
|30.21 TL
|ORDU
|64.10 TL
|76.59 TL
|30.59 TL
|OSMANIYE
|64.20 TL
|76.72 TL
|30.94 TL
|RIZE
|64.26 TL
|76.76 TL
|31.09 TL
|SAKARYA
|63.24 TL
|75.55 TL
|29.79 TL
|SAMSUN
|64.08 TL
|76.57 TL
|30.59 TL
|SANLIURFA
|64.66 TL
|77.18 TL
|30.96 TL
|SIIRT
|64.99 TL
|77.60 TL
|31.14 TL
|SINOP
|64.14 TL
|76.63 TL
|31.09 TL
|SIRNAK
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.25 TL
|SIVAS
|64.50 TL
|77.00 TL
|30.89 TL
|TEKIRDAG
|63.20 TL
|75.72 TL
|30.29 TL
|TOKAT
|64.15 TL
|76.64 TL
|31.09 TL
|TRABZON
|64.25 TL
|76.75 TL
|30.69 TL
|TUNCELI
|65.07 TL
|77.68 TL
|31.51 TL
|USAK
|64.26 TL
|76.77 TL
|30.45 TL
|VAN
|65.09 TL
|77.62 TL
|30.91 TL
|YALOVA
|63.25 TL
|75.56 TL
|29.79 TL
|YOZGAT
|64.18 TL
|76.68 TL
|30.52 TL
|ZONGULDAK
|63.76 TL
|76.07 TL
|30.45 TL
Haber3.com Haber Merkezi
