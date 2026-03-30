  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak!

Güncelleme:

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Brent petrol ve küresel piyasalardaki sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına rekor zam olarak yansıyor. 1 Nisan Çarşamba gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatına tam 4 lira 90 kuruş zam bekleniyor. Bu dev artışla birlikte motorin fiyatları Türkiye tarihinde ilk kez 80 TL barajını aşarak yeni bir rekor kıracak.

Orta doğudaki savaşın gölgesindeki akaryakıt piyasasında sular durulmuyor. Küresel ölçekte motorinin metrik ton fiyatında yaşanan yukarı yönlü ivmelenme, Türkiye’deki pompa fiyatlarını altüst etmeye hazırlanıyor

. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, sürücüleri 1 Nisan sabahı tarihin en yüksek fiyatıyla karşılayacak.

Uluslararası piyasalardaki mevcut yüksek kapanış verileri doğrultusunda, motorin grubuna 4 TL 90 Kuruşluk devasa bir zam kapıda.

Sektör temsilcileri, bu zammın 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağını öngörüyor.

Zamlı fiyatlardan etkilenmek istemeyen araç sahiplerinin Salı akşamı istasyonlarda yoğun kuyruklar oluşturması bekleniyor.

Bu artışı diğerlerinden ayıran en kritik nokta, fiyatın ulaşacağı seviye. Son güncellemelerle zaten rekor seviyelerde seyreden motorin fiyatları, 4,90 TL’lik bu son darbeyle birlikte büyükşehirlerde 80 TL barajını resmen geçecek.

Türkiye tarihinde bir ilk olan bu rakam, lojistikten gıdaya kadar iğneden ipliğe her kalemde maliyet artışı endişesini de beraberinde getirdi.

Nakliye ve Lojistik Sektörü Alarmda

Motorin fiyatlarındaki bu sert yükselişin sadece binek araç sahiplerini değil, tüm ekonomiyi etkilemesi bekleniyor. Nakliye ve lojistik maliyetlerinin doğrudan artacak olması, önümüzdeki günlerde çarşı-pazar fiyatlarına yeni zamların yansıması riskini doğuruyor. Sektör paydaşları, akaryakıttaki bu "psikolojik eşik" aşımının tüketici enflasyonu üzerindeki baskıyı artıracağı görüşünde birleşiyor.

2025 yılı seviyeleri hayal

Petrol fiyatlarındaki 100 dolar altı seyir devam ederse, önümüzdeki günlerde akaryakıta yeni bir "indirim dalgası" daha gelebilir. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik tamamen sona ermeden fiyatların 2025 yılındaki seviyelerine (50-55 TL bandı) dönmesi beklenmiyor. 

İşte 30 Mart Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.52 TL 74.87 TL 30.49 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.38 TL 74.73 TL 29.89 TL
ANKARA 63.49 TL 76.00 TL 30.37 TL
IZMIR 63.76 TL 76.27 TL 30.29 TL
ADANA 64.33 TL 76.84 TL 30.81 TL
ADIYAMAN 64.67 TL 77.19 TL 30.94 TL
AFYON 64.60 TL 77.20 TL 30.34 TL
AGRI 65.05 TL 77.55 TL 31.59 TL
AKSARAY 64.42 TL 76.93 TL 30.21 TL
AMASYA 64.09 TL 76.58 TL 30.99 TL
ANTALYA 64.73 TL 77.33 TL 30.54 TL
ARDAHAN 64.57 TL 77.07 TL 31.29 TL
ARTVIN 64.38 TL 76.88 TL 31.84 TL
AYDIN 63.99 TL 76.50 TL 30.44 TL
BALIKESIR 64.08 TL 76.59 TL 29.99 TL
BARTIN 63.80 TL 76.11 TL 30.05 TL
BATMAN 64.96 TL 77.57 TL 30.94 TL
BAYBURT 64.28 TL 76.78 TL 31.19 TL
BILECIK 63.45 TL 75.76 TL 29.89 TL
BINGOL 65.07 TL 77.68 TL 31.19 TL
BITLIS 65.07 TL 77.68 TL 31.01 TL
BOLU 63.56 TL 75.86 TL 30.20 TL
BURDUR 64.55 TL 77.15 TL 30.49 TL
BURSA 63.57 TL 75.88 TL 29.89 TL
CANAKKALE 64.12 TL 76.63 TL 30.09 TL
CANKIRI 63.91 TL 76.41 TL 30.60 TL
CORUM 64.09 TL 76.59 TL 30.54 TL
DENIZLI 64.25 TL 76.76 TL 30.19 TL
DIYARBAKIR 64.97 TL 77.58 TL 31.06 TL
DUZCE 63.40 TL 75.71 TL 30.05 TL
EDIRNE 63.61 TL 76.13 TL 30.59 TL
ELAZIG 65.07 TL 77.68 TL 30.81 TL
ERZINCAN 64.52 TL 77.02 TL 31.19 TL
ERZURUM 64.57 TL 77.07 TL 30.99 TL
ESKISEHIR 63.77 TL 76.08 TL 29.99 TL
GAZIANTEP 64.46 TL 76.98 TL 30.51 TL
GIRESUN 64.32 TL 76.82 TL 30.99 TL
GUMUSHANE 64.28 TL 76.78 TL 31.09 TL
HAKKARI 65.11 TL 77.72 TL 31.67 TL
HATAY 64.19 TL 76.71 TL 30.61 TL
IGDIR 65.06 TL 77.56 TL 31.59 TL
ISPARTA 64.59 TL 77.19 TL 30.44 TL
KAHRAMANMARAS 64.47 TL 76.99 TL 30.64 TL
KARABUK 63.82 TL 76.13 TL 30.05 TL
KARAMAN 64.38 TL 76.89 TL 30.91 TL
KARS 64.58 TL 77.08 TL 31.39 TL
KASTAMONU 64.19 TL 76.69 TL 31.05 TL
KAYSERI 64.49 TL 77.00 TL 30.31 TL
KILIS 64.21 TL 76.73 TL 30.81 TL
KIRIKKALE 63.80 TL 76.30 TL 30.22 TL
KIRKLARELI 63.60 TL 76.12 TL 30.49 TL
KIRSEHIR 63.85 TL 76.35 TL 30.32 TL
KOCAELI 62.94 TL 75.25 TL 29.69 TL
KONYA 64.51 TL 77.17 TL 30.41 TL
KUTAHYA 64.46 TL 76.80 TL 30.44 TL
MALATYA 64.68 TL 77.20 TL 30.97 TL
MANISA 63.84 TL 76.35 TL 30.34 TL
MARDIN 65.00 TL 77.61 TL 30.94 TL
MERSIN 64.32 TL 76.83 TL 31.11 TL
MUGLA 64.26 TL 76.77 TL 30.34 TL
MUS 65.07 TL 77.68 TL 31.28 TL
NEVSEHIR 64.41 TL 76.92 TL 30.41 TL
NIGDE 64.33 TL 76.84 TL 30.21 TL
ORDU 64.10 TL 76.59 TL 30.59 TL
OSMANIYE 64.20 TL 76.72 TL 30.94 TL
RIZE 64.26 TL 76.76 TL 31.09 TL
SAKARYA 63.24 TL 75.55 TL 29.79 TL
SAMSUN 64.08 TL 76.57 TL 30.59 TL
SANLIURFA 64.66 TL 77.18 TL 30.96 TL
SIIRT 64.99 TL 77.60 TL 31.14 TL
SINOP 64.14 TL 76.63 TL 31.09 TL
SIRNAK 65.07 TL 77.68 TL 31.25 TL
SIVAS 64.50 TL 77.00 TL 30.89 TL
TEKIRDAG 63.20 TL 75.72 TL 30.29 TL
TOKAT 64.15 TL 76.64 TL 31.09 TL
TRABZON 64.25 TL 76.75 TL 30.69 TL
TUNCELI 65.07 TL 77.68 TL 31.51 TL
USAK 64.26 TL 76.77 TL 30.45 TL
VAN 65.09 TL 77.62 TL 30.91 TL
YALOVA 63.25 TL 75.56 TL 29.79 TL
YOZGAT 64.18 TL 76.68 TL 30.52 TL
ZONGULDAK 63.76 TL 76.07 TL 30.45 TL

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler akaryakıt akaryakıt zammı Motorine Zam Benzine zam zam benzin motorin mazot akaryakıt fiyatları brent petrol akaryakıt pompa fiyatları
