Akaryakıtta zam ve indirim peş peşe gelmişti, bir indirim daha geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim sürekli devam ediyor. Benzine dün gelen indirimin ardından bugün itibariyle benzine zam, motorine indirim geldi. Ancak benzine bir indirim daha geliyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle benzin fiyatlarına gelen 3 indirimin ardından benzine zam gelirken, uzun süredir sabit kalan motorin fiyatlarına ise indirim geldi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim gelmişti.

Dün benzine gelen 1 lira 16 kuruşluk indirimin ardından bugün bir kez daha fiyatlar değişti. Gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.Böylelikle benzin fiyatlarına son bir hafta içinde yapılan üç indirimin ardından ilk zam yapılmış oldu.

LPG grubunda ise fiyatlar değişmedi.

Benzine bir indirim daha geliyor...

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, yarından (25 Kasım Cuma) itibaren benzinin litre fiyatına 45 kuruş daha indirim gelecek.

Son olarak bugün gelen zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükseldi.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıktı.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.