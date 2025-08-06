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Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirim geliyor

Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirim geliyor
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Türkiye'de bitmek bilmeyen zam yağmurundan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarında bu sefer indirim bekleniyor. İşte beklenen indirim ve ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki am yağmuruna indirim molası geldi.

Hatırlanacağı gibi son olarak TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı yaptığı %15,71 oranındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yağmış ve benzin ve motorin 50 TL'nin üstüne yükselmişti. Benzin ve motorine gelen zamların ardından geçen hafta da LPG fiyatlarına 42 kuruş zam yapılmıştı.

Ancak akaryakıttaki zam yağmuru bunlarla sınırlı kalmadı. Ağustos ayı da hem benzinde hem de motorinde yaklaşık 50 kuruşluk çifte zamla başlamıştı.

Şimdi ise bu zam yağmuruna az da olsa bir indirim molası veriliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından sonra ( 7 Ağustos Perşembe günü itibariyle ) geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,77 TL’lik indirim bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişim beklenmiyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 6 Ağustos Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,19 TL
Motorin fiyatı: 54,69 TL 
LPG fiyatı: 28,01 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,49TL 
Motorin fiyatı: 53,80 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,52 TL 
Motorin fiyatı: 55,03 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,37 TL
Motorin fiyatı: 55,84 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,51 TL
Motorin fiyatı:  56,04 TL
LPG fiyatı: 27,66 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,36 TL
Motorin fiyatı: 54,93 TL
LPG fiyatı: 26,45 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,94 TL
Motorin fiyatı: 55,46 TL
LPG fiyatı: 27,17 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,17 TL
Motorin fiyatı: 55,68 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,28 TL 
Motorin fiyatı: 55,77 TL
LPG fiyatı: 28,59 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,60 TL 
Motorin fiyatı: 55,12 TL
LPG fiyatı: 27,89 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  52,97 TL 
Motorin fiyatı: 55,50 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,93TL
Motorin fiyatı: 55,44 TL
LPG fiyatı: 26,66 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53TL 
Motorin fiyatı:  55,47 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,99 TL 
Motorin fiyatı: 55,47 TL
LPG fiyatı: 27,98 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,63 TL 
Motorin fiyatı: 56,09 TL
LPG fiyatı: 28,97 TL

 

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