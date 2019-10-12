Akçakale'deki havan saldırısında yaralanan vatandaş: Gerekirse ölürüz

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü hedefleri bir bir vuruluyor. Suriye Milli Ordusu unsurları da Mehmetçikle omuz omuza bölgede ilerlemeye devam ediyor.

TSK sivillerin can güvenliğini sağlamak için büyük bir hassasiyet gösterirken, terör örgütü PKK/YPG ise Akçakale'de bulunan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör örgütünün saldırıları sonucu yaralanan Mustafa Kocaman isimli vatandaş iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kocaman, “Ben Akçakale'de esnaflık yapıyorum. 10 Ekim günü bulunduğumuz mahalleye 2 tane havan mermisi düştü. Ben hemen dükkanımı kapattım. Arkadaşımın da dükkanını kapatmasına yardım ediyordum. O esnada bulunduğumuz alana bir havan mermisi daha düştü. O an patlama oldu. Ne olduğunu anlamadan vücudumun çeşitli yerlerinden kanlar akmaya başladı. Hemen çevredeki vatandaşlar bizi kaldırıp hastaneye götürdü. Vücudumun çeşitli yerlerine yaklaşık 20 adet küçük büyük şarapnel saplanmıştı. İki gün boyunca hastanede tedavi gördüm. Sonra taburcu edildim. Önce Allah'a sonra devletimize güveniyoruz. Devletimiz olmazsa bize kimse sahip çıkmazdı” dedi.

Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü

“GEREKİRSE ÖLÜRÜZ”

Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini söyleyen Kocaman, “Ben 7 çocuk babasıyım. Devletimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek için canla başla mücadele ediyor. İyiki de devletimiz bu operasyonu yapıyor. Askerlerimiz gece gündüz bizim güvenliğimiz için çalışıyor. Biz de devletimizin yanındayız. Bütün yaralandım ama devletim için gerekirse ölürüz” ifadelerini kullandı.