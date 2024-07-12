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Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında deprem
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AFAD, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 07.34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.

Etiketler akdeniz deprem AFAD
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