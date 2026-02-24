Akdeniz ve Ege’de peş peşe depremler... Önce Antalya, şimdi de Muğla

Akdeniz ve Ege'de bugün peş peşe sarsıntılar kaydedildi. AFAD’dan alınan verilere göre Antalya açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında da bir deprem kaydedildi.

Türkiye'nin güneybatı kıyıları bugün sabah saatlerinden itibaren yer sarsıntılarıyla güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki fay hatlarındaki hareketliliği anlık olarak paylaştı.

Akdeniz ve Ege Denizi bugün hareketli bir sabah geçirdi! AFAD, Akdeniz açıklarındaki 4 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildiğini duyurdu.

Muğla'nın turistik ilçesi Datça, saat 11.58'de meydana gelen depremle sallandı. AFAD verilerine göre 3.7 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı, yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede kısa süreli hissedilen depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Günün ilk hareketliliği ise Akdeniz'in derinliklerinden geldi. Saat 09.28'de, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz tabanının 19.27 kilometre altında oluşan bu sarsıntı, kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi.

Yer bilimciler, Helenik Yay ve Kıbrıs Yayı üzerindeki bu tip sarsıntıların bölgenin tektonik yapısı gereği "olağan" olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

