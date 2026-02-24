  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akdeniz ve Ege’de peş peşe depremler... Önce Antalya, şimdi de Muğla

Akdeniz ve Ege’de peş peşe depremler... Önce Antalya, şimdi de Muğla

Akdeniz ve Ege’de peş peşe depremler... Önce Antalya, şimdi de Muğla
Güncelleme:

Akdeniz ve Ege'de bugün peş peşe sarsıntılar kaydedildi. AFAD’dan alınan verilere göre Antalya açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında da bir deprem kaydedildi.

Türkiye'nin güneybatı kıyıları bugün sabah saatlerinden itibaren yer sarsıntılarıyla güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki fay hatlarındaki hareketliliği anlık olarak paylaştı.

Akdeniz ve Ege Denizi bugün hareketli bir sabah geçirdi! AFAD, Akdeniz açıklarındaki 4 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildiğini duyurdu.

 Muğla'nın turistik ilçesi Datça, saat 11.58'de meydana gelen depremle sallandı. AFAD verilerine göre 3.7 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı, yerin 7.08 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede kısa süreli hissedilen depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Günün ilk hareketliliği ise Akdeniz'in derinliklerinden geldi. Saat 09.28'de, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz tabanının 19.27 kilometre altında oluşan bu sarsıntı, kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi.

Yer bilimciler, Helenik Yay ve Kıbrıs Yayı üzerindeki bu tip sarsıntıların bölgenin tektonik yapısı gereği "olağan" olduğunu belirtiyor. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
İşte Ramazan'ın hem acıktırmayan hem susatmayan lezzeti
İşte Ramazan'ın hem acıktırmayan hem susatmayan lezzeti
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
Etiketler deprem  Muğla datça akdeniz ege denizi son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de evlilikler azalıyor, boşanmalar rekora koşuyor! TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de evlilikler azalıyor, boşanmalar rekora koşuyor! Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yol verme kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü! Yol verme kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Yılın ''yasak aşk'' davasında 50 milyon TL'lik rekor tazminat talebi Yılın ''yasak aşk'' davasında 50 milyon TL'lik rekor tazminat talebi Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı