Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.