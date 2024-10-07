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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 08.54'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

 

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