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Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 12.22 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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