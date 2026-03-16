  Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz, bugün sabah saatlerinde meydana gelen sismik hareketlilikle bir kez daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD, Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.46'da gerçekleşen sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 327 kilometre uzaklıkta yaşanan deprem, bölgedeki sismik aktiviteyi bir kez daha gündeme getirdi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntı, saat 09.46 sularında gerçekleşti. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 327 kilometre mesafede tespit edilirken, sarsıntının yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Bölgedeki Sismik Hareketlilik

Akdeniz havzası, Afrika ve Avrasya levhalarının etkileşimi nedeniyle oldukça aktif bir tektonik yapıya sahip. Bu tür orta büyüklükteki depremler, bölgedeki fay hatlarında biriken enerjinin küçük ölçekli boşalmaları olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgenin jeolojik yapısı gereği bu tip hareketliliklerin beklendiğini belirtiyor.

AFAD'dan Resmi Uyarılar

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, bölgedeki sismik izleme istasyonları 24 saat esasına göre verileri takip etmeye devam ediyor. Vatandaşların, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışında sosyal medyada dolaşan asılsız "büyük deprem olacak" söylentilerine itibar etmemesi, güvenilir kaynakları takip etmesi büyük önem arz ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu
Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
