Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz, bugün sabah saatlerinde meydana gelen sismik hareketlilikle bir kez daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD, Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.46'da gerçekleşen sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 327 kilometre uzaklıkta yaşanan deprem, bölgedeki sismik aktiviteyi bir kez daha gündeme getirdi.

Bölgedeki Sismik Hareketlilik

Akdeniz havzası, Afrika ve Avrasya levhalarının etkileşimi nedeniyle oldukça aktif bir tektonik yapıya sahip. Bu tür orta büyüklükteki depremler, bölgedeki fay hatlarında biriken enerjinin küçük ölçekli boşalmaları olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgenin jeolojik yapısı gereği bu tip hareketliliklerin beklendiğini belirtiyor.

AFAD'dan Resmi Uyarılar

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, bölgedeki sismik izleme istasyonları 24 saat esasına göre verileri takip etmeye devam ediyor. Vatandaşların, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışında sosyal medyada dolaşan asılsız "büyük deprem olacak" söylentilerine itibar etmemesi, güvenilir kaynakları takip etmesi büyük önem arz ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...