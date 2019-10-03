Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem ! Muğla, Antalya ve Burdur da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'deki 5.0'lik depremin ardından en büyüğü 2.8 olan beş artçı sarsıntı meydana geldi.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI KARAKUŞ: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

NTV canlı yayınına bağlanan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi.

Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI KARACA: HASAR YOK

5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"BÜYÜK DEPREM BEKELENTİSİ YOK"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV televizyonunda depremi şöyle değerlendirdi: Önemli bir fay vardır, bunun üzerinde olasılıkla meydana gelen bir deprem. Bölge daha önce depremlerle sarsılmış bir bölgedir. Bu 5 büyüklüğünde deprem de bu tektonik yapıdan kaynaklanan depremdir. Fay türü aşağı yukarı Marmara'dakine benzer ama tersi yönde olan bir fay. Bölgede 1971 yılında önemli bir deprem yaşandığı için daha büyük bir deprem beklentisi yoktur. Yüzeyde şiddetli hissedilmiş olması bunun muhtemelen sığ bir deprem olduğunu gösteriyor. İzmir'i ve İstanbul'u da etkilemesi söz konusu değildir.