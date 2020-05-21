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  3. 21 Mayıs 2020 08:51

Akdeniz'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (ESMC), orta Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de 6.2 büyüklüğünde deprem
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Orta Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (ESMC) yapılan duyuruda, depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Mehtoni bölgesinin yaklaşık 240 kilometre güneybatısında ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

19 Mayıs'ta Akdeniz'de 4.1 ile 5.6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedilmişti. Depremlerin Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlenmişti.
 
 
 

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