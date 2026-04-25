Akdeniz'de deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı!

Akdeniz, Girit Adası açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından adeta beşik gibi sallanıyor. AFAD verilerine göre bölgede son 24 saatte büyüklüğü 3,6’nın üzerinde tam 17 deprem kaydedildi.

Akdeniz’de son bir haftadır gözlemlenen sismik hareketlilik, son 24 saatte şiddetini artırarak bir deprem fırtınasına dönüştü. Girit Adası çevresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından bölge durulmuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Akdeniz’de son bir gün içerisinde büyüklüğü 3,6’nın üzerinde olan toplam 17 sarsıntı kaydedildi. Dün sabah 06.18’de yaşanan 5,9’luk ilk büyük depremi, saat 11.58’de 5,0 büyüklüğündeki ikinci bir sarsıntı izledi. Bölgedeki hareketlilik gece boyunca da devam etti.

Bölgedeki son deprem, bu gece saat 04.47’de meydana geldi. AFAD, yerin 4,96 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğünü 3,8 olarak ölçtü. Uzmanlar, sığ derinlikte gerçekleşen bu sarsıntıların hissedilme oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Merkez üssü Girit Adası açıkları olan depremlerin bir bölümü, Türkiye’nin Güney Ege kıyılarında da paniğe neden oldu. Özellikle Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilen sarsıntılarda, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

