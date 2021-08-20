Akdeniz'de en çok Türkiye'nin ormanları yandı

Akdeniz ülkelerinde orman yangınları nedeniyle yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Akdeniz ülkeleri arasında en fazla ormanlık alanın yandığı ülke Türkiye oldu.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre, yıl başından bu yana Türkiye'de 181 bin 393 hektarlık alan yangınlarda yok oldu.

Türkiye'yi 146 bin 390 hektar yanan alanla İtalya takip etti. Yunanistan ve Cezayir'de 124 bin hektar ormanlık alan küle döndü.

İspanya 64 bin hektarla beşinci sırada yer aldı. Listenin devamında Bosna Hersek, Karadağ ve Fransa gibi ülkeler bulunuyor.