  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akdeniz'de en çok Türkiye'nin ormanları yandı

Akdeniz'de en çok Türkiye'nin ormanları yandı

Akdeniz'de en çok Türkiye'nin ormanları yandı

Akdeniz ülkelerinde orman yangınları nedeniyle yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Akdeniz ülkeleri arasında en fazla ormanlık alanın yandığı ülke Türkiye oldu.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre, yıl başından bu yana Türkiye'de 181 bin 393 hektarlık alan yangınlarda yok oldu.

Türkiye'yi 146 bin 390 hektar yanan alanla İtalya takip etti. Yunanistan ve Cezayir'de 124 bin hektar ormanlık alan küle döndü.

İspanya 64 bin hektarla beşinci sırada yer aldı. Listenin devamında Bosna Hersek, Karadağ ve Fransa gibi ülkeler bulunuyor.

Etiketler akdeniz orman yangın türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler
Uçaktan düşen insanların siluetini tişörte bastılar
2021 Honda Civic fiyatına 53 bin TL'lik ÖTV indirimi
Dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar hareketlendi
Pelin Karahan bikinili pozlarıyla mankenlere taş çıkarttı
Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi
Bakan Koca'dan ''Kapanma olur mu?'' sorusuna yanıt
Eser-Berfu Yenenler çiftine büyük şok! ''Nasıl bir nazar var üzerimizde?''
Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın?
Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar