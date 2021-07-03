Akdeniz'de facia: En az 43 göçmen hayatını kaybetti

Akdeniz'de Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu. En az 43 göçmen hayatını kaybetti, 84 göçmen ise kurtarıldı.

Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu. Konu ile alakalı açıklama yapan Tunus Kızılay'ı, en az 43 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Denizdeki can pazarında 84 göçmen ise kurtarıldı. Akdeniz, göçmen krizinin yaşandığı bölgede, çok sayıda insana mezar olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde de Yemen açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 300 ki ölmüştü.