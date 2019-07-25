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  3. 25 Temmuz 2019 19:03

Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kurtarıldı, 150 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya kıyılarında meydana gelen gemi kazasında yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceğini bildirdi.

Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kurtarıldı, 150 kişi kayıp
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Charlie Yaxley, Trablus'un 120 kilometre doğusundaki Al Khoms kasabasından içinde yaklaşık 300 göçmenle Libya'ya doğru yola çıkan geminin geçirdiği kazada yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceğini bildirdi. Yaxley, kurtulan yaklaşık 150 kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve ardından Libya Sahil Güvenlik görevlileri tarafından sahile geri gönderildiklerini söyledi.

UNHCR ve diğer BM kurumları mültecilerin insanlık dışı koşullarda rutin olarak hapsedildikleri bir çatışma bölgesi olan Libya'ya iade edilmemelerini defalarca istedi.

İHA

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