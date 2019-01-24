Akdeniz'de korkutan deprem ! Birçok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.30’da Marmaris’te 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 51,33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünün Oniki Adalar olarak belirttiği depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı.

DHA Muhabiri Ali Gündoğan, depremin ardından Marmaris'teki ilk edindiği bilgileri aktardı: "Maddi hasarlı bir olay var. Şu anda sağanak yağmur var. İnsanlardan evlerinden dışarı çıktılar. Ancak korkulacak herhangi bir durum ve can kaybı yaşanmadı."

TÜRK KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada "Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.