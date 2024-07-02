Akdeniz'de korkutan deprem
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Girit Adası açıklarında Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2 Temmuz 2024 saat 21:52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçülürken, deprem yerin 1.2 km altında gerçekleşti.
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