Akdeniz'de korkutan deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.1büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 15.2 km olarak ifade edildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.