Akdeniz'de korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 4.8 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 27, 2024
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/iAGry4QIIz
27.08.2024, 13:44:43 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
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