Akdeniz’de Lezzet Şöleni: Alanya Mutfağı

Alanya otelleri ile konaklayabilir ve tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm bir yıl düşlediğiniz Akdeniz tatiliniz için lezzet durakları oluşturabilir ve deniz yolculuğunuza gurme turları ekleyebilirsiniz. Akdeniz lezzetlerini keşfetmek için Alanya mutfağını deneyebilir ve birbirinden farklı lezzetlerle favori listenize yenilerini ekleyebilirsiniz.

1- İlibada Sarması

Oval biçimli ve yeşil renkli İlibada sarma yaprakları ile yapılan İlibada sarması, yaprak çeşitlerini sevenler için yeni bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ilkbahar ve kış aylarında bulunan İlibada sarması, tadının diğer yapraklara göre biraz daha acı olmasıyla biliniyor. Bilinen yaprak sarması şeklinde yapılan İlibada sarması ile Alanya’nın en güzel lezzetlerinden birini keşfediyor olacaksınız.

2- Ülübü Yemeği

Sebze ve baklagillerle uyum içinde hazırlanan et, Alanya mutfağının en belirgin özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Baklagillerin bir çeşidi olan Ülübü ile hazırlanan Taze Ülübü yemeğinin yapılışı taze fasülyenin yapılışını andırıyor. Ülübü kurusunda piyazı ve etli yemeğini yapabilir, tazesinden etli yemeği ve salatasını deneyebilirsiniz. Alanya’nın birbirinden güzel restoranlarında bu lezzeti deneyebilirsiniz.

3- Döğme Aşı

Alanya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkan yoğurtlu döğme aşı ile buğday ve yoğurdun uyumunun ne kadar mükemmel olabileceğini görebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde çorbasevenlerin en çok tercih ettiği soğuk çorbaların başında gelen Döğme Aşı çorbasını deneyerek damağınıza lezzet şöleni yaşatabilirsiniz.

4- Nohutlu Hibeş

Akdeniz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkan nohutlu hibeş ile sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Hem salata hem de meze olarak servis edebileceğiniz nohutlu hibeş; nohut, sarımsak ve tahinin muhteşem uyumuyla sofraların en lezzetli tabakları arasında yerini alıyor.

5- Göleviz

Akdeniz’in patatese benzeyen Göleviz bitkisi ile yapılan Göleviz yemeğinin püf noktası, soyulduktan sonra limonla yıkanması olarak karşımıza çıkıyor. Nohutlu ve etli olarak yapılan ve sofraların ana yemeği olan Göleviz’e sizler de sofralarınızda yer vererek misafirlerinize yeni lezzetler sunabilirsiniz. Alanya tatiliniz sırasında da bu lezzeti deneyerek tatilinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

6- Turunç Kabuğu Reçeli

Akdeniz’in en yaygın bahçeleri olarak karşımıza çıkan ve sokaklarını buram buram narenciye kokutan turunçlarla yapılan turunç kabuğu reçeli ile kahvaltılarınızı tatlandırabilirsiniz. Şekerin turunç meyvesi ile muhteşem uyumu karşısında şaşırabilirsiniz. Acısı alınan turunç kabukları ile lezzetlenen kahvaltı sofralarınızda Akdeniz havasını hissedebilirsiniz.

7- Kabak Çiçeği Dolması

Akdeniz’in en sevilen dolma çeşitlerinden bir diğeri olarak karşımıza çıkan kabak çiçeği dolmasını deneyebilir ve böylelikle bölgenin en meşhur lezzetlerinden birini daha listenize ekleyebilirsiniz. Toplanan kabak çiçeklerinin içinin çıkarılması ile yapılan bu dolma ile özel günlerinizde misafirlerinize Akdeniz esintisini hissettirebilirsiniz.

8- Çiğirdik

Bal ya da pekmezle yapılan ve Akdeniz bölgesinin ılık kış günlerinde en çok tercih ettiği bir tatlı çeşidi olarak karşımıza çıkan Çiğirdik’i deneyebilir ve Alanya mutfağını kış aylarında da mutfağınıza alabilirsiniz. Özellikle tatlıya düşkün ebeveynlerin tercih edebileceği bir lezzet olan Çiğirdik ile sağlıklı atıştırmalıklar oluşturabilirsiniz.

9- Öksüz Helvası

Üzüm pekmezi, un ve su ile yapılan öksüz helvası, sofralarına yeni bir lezzet katmak isteyenlerin rahatlıkla deneyebileceği bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Tadına doyamayacağınız bir lezzet olan Öksüz Helvası’nın yapımı diğer Akdeniz Lezzetlerine göre daha zahmetli olsa da her sofranın vazgeçilmezi olarak yerini alıyor. Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com’dan Alanya hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.