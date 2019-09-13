Akdeniz'de yeni bulunan balığa 'Fenerbahçe' adı verildi

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, bilimsel adı “Pomacanthus imperator” olan balığa, İskenderun Körfezi’nde yapılan araştırmalar sırasında rastlandığını anlattı.

Bu balığın daha çok tropik denizlerde yaşayan bir tür olduğunu söyleyen Prof. Turan, Türkiye denizlerinde ise ilk kez rastlandığını söyledi.

‘AKVARYUM TARZI BİR BALIKTIR’

Küresel iklim değişikliği ve Akdeniz’in ısınmasıyla tropik denizlerde yaşayan canlıların Süveyş Kanalı üzerinden bu bölgelere giriş yaptığını tespit ettiklerini belirten Turan, “Akdeniz’in ısınması Türkiye denizlerine doğru bir göç oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak Kızıl Deniz’den gelen birçok balık buralara giriş yapıyor. Bu da en son tespit ettiğimiz ‘Pomacanthus imperator’ olarak bilinen balıktır. Akvaryum tarzı bir balıktır. Bunun gibi daha önce de papağan balığı ve aslan balığı kayıtlarını verdik. Bu da o tarzlar gibi renkli, gösterişli bir balıktır” dedi.

Turan, sözlerine “Bunun herhangi bir zehirli etkisi görülmemektedir. Biz buna Fenerbahçe formasına benzediği için Fenerbahçe adını vermeyi uygun gördük. Tarım ve Orman Bakanlığına da bildirerek Türkiye denizlerinde yeni bir tür olarak ‘Fenerbahçe’ balığı görülmüş ve kayıtlara geçmiş oldu” şeklinde devam etti.

MERCAN RESİFLERİN DE BESLENEN BİR BALIK

İskenderun Körfezi’nin çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan bir yer olduğunu aktaran Turan, buranın adeta bir akvaryuma dönüşmeye başladığını ifade etti. Turan en son olarak, “Bu, mercan resiflerinin olduğu yerlerde beslenen bir balık. Ekolojik olarak Türkiye denizlerinde ne gibi bir sonuçlar doğurur, bunu zaman içerisinde göreceğiz” mesajını verdi.



