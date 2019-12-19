''Akil insan'' Kadir İnanır: ''O barış mutlaka gelecek''

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan sinema sanatçısı Kadir İnanır, "Bu topraklara büyük bir barış hakim olacak. O barış mutlaka gelecek. Kimse merak etmesin." dedi.

Kadir İnanır, Euronews’ten Ece Sevim Öztürk’e konuştu.

Şimdiye kadar basına güvenmediği için konuşmadığını belirten İnanır, “Bugün kimse konuşmuyor, sesini çıkartmıyor olabilir. Benim kimseden korkum yok. Ben ömrüm boyunca böyle yaşadım, bu saatten sonra da kimseye boyun eğecek değilim. Ben konuşuyorum, ancak basına güvenmiyorum. Bu nedenle ilk kez, size güvendiğim için konuşacağım. Ve diyorum ki bir gün gelecek, bu topraklara büyük bir barış hakim olacak. O barış mutlaka gelecek. Kimse merak etmesin. Ben Kadir İnanır; halkların kardeşliğine ve büyük barışa tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Muğla'ya bağlı Dalaman Akkaya'da bulunan İnanır, “Biliyorum, yarın çok büyük zorluklarla karşılaşacağız ama bir biçimde tüm bu zorlukları yeneceğiz. Büyük barışın geleceğine inancım tamdır” diye konuştu