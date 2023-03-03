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Akılalmaz hırsızlık kamerada! Cinsel organına sakladı

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Bursa'da bir cep telefonu mağazasına giren hırsız, çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp mağazadan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yaşanan hırsızlık olayında şüpheli, kulaklık çalıp cinsel organına sakladı! Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs girdiği telefoncudaki çalışanların dalgınlığından yararlanarak tezgah üzerinden kulaklık çalıp cinsel organına koyarak ortadan kayboldu.

Şüphelinin hırsızlık yapması ve suç ortağıyla kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Etiketler hırsız hırsızlık hırsızlık anı
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