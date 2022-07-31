Akılalmaz olay: Doktora kaldırım taşlı saldırı

Şanlıurfa'da doktora kaldırım taşıyla saldırmak isteyen ancak zarar vermediği gerekçesiyle serbest bırakılan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da doktora kaldırım taşı ile saldıran ve ölümle tehdit eden zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ali K. tedavisini yapan Dr. Sezer Eşfer'e hastane bahçesinden kırdığı kaldırım taşıyla saldırmak istedi.

Doktoru bulamayan saldırgan gözaltına alındı ancak doktora zarar vermediği için serbest bırakıldı.

İKİ KEZ ACİLİ BASTI

Serbest bırakıldığı gün iki kez daha acil servise Dr. Sezer Eşfer'i bulmaya gelen saldırgan, bu kez doktoru ölümle tehdit etti.

KORUMA KARARI

Olayın gündeme gelmesinin ardından dün akşam saatlerinde polis ekipleri Sezer Eşfer'in ifadesine başvurdu. Eşfer için koruma kararı çıkarıldı. Hastanedeki güvenlik seviyesi de artırıldı.

Doktorun itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınan zanlı Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İÇİNDE BURUK BİR SEVİNÇ VAR"

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Eşfer, "Şahıs gözaltına alındıktan sonra, adliyeye sevk edilmiş tutuklama talebiyle. İçimde buruk bir sevinç ve bir rahatlama var. Destek olan herkese teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

NTV