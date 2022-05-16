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Akılalmaz olay: Kamyonların depolarındaki mazotları çaldı

Akılalmaz olay: Kamyonların depolarındaki mazotları çaldı

Düzce'de bir kişi park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları tahliye pompası ile boşaltarak çaldı.

Düzce’de D-655 Karayolu üzerinde park halindeki kamyonların depolarında bulunan 11 bin TL’lik 500 litre mazotun çeşitli zamanlarda çalındığına dair ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı çalışma başlattı.

 YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, teknik ve fizik takibin ardından hırsızlık olaylarını S.Ç. isimli şahsın yaptığını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde S.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler şahsın otomobilinde yaptıkları aramada ise 6 adet 25 litrelik mazot bidonu, 1 tanesi aküden elektrikle çalışan 2 adet mazot tahliye pompası ve eldiven ele geçirdi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Etiketler hırsızlık mazot
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