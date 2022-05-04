Akılalmaz olay: Rus diye dövülen adam Ukraynalı çıktı

ABD'nin New York kentinde Rus vatandaşı diye saldırıya uğrayan kişinin Ukraynalı olduğu ortaya çıktı.

Doğu Ukrayna'da doğup büyüyen ve annesi Rus olan Andrii Meleshkov, geçen pazartesi günü Sheepshead Bay'deki Signature adlı bir karaoke barda arkadaşının doğum gününü kutlarken hayatının şokunu yaşadı.

31 yaşındaki Oleg Sulyma adındaki bir adam masasına oturdu ve kendisine ve arkadaşlarına küfür etmeye başladı.

Olaydan sonra yapılan incelemede Ukraynalı Sulyma’nın adama “Rus gibi görünüyorsun” dediği ve alay etmeye başladığı ortaya çıktı.

NE DESE İNANDIRAMADI

Doğu Avrupa'dan ayrılan ve 2015 yılında Brooklyn'e taşınan 36 yaşındaki kamyon şoförü Meleshkov, Ukraynalı olduğu konusunda ısrar etti, ancak Sulyma ona inanmadı.

Meleshkov, The Post'a verdiği demeçte, "Onu sakinleştirmek için Ukraynaca konuşmaya başladık, ancak durum onu giderek daha fazla tedirgin ediyordu ve Ukraynalı olduğumuzu kanıtlamak için kelimeleri tercüme etmemizi istemeye başladı" dedi.

Sulyma, Meleshkov ve arkadaşlarından Rusça konuşanların sesli harfler ve ünsüzlerin birleşimi nedeniyle telaffuz etmekte zorlandıkları bir tür Ukrayna ekmeği olan "Palianytsia" kelimesini söylemelerini istedi.

Ebeveynleri şu anda Rus ordusunun saldırısından kaçmak için Zaporizhzhia'daki bir bodrum katında saklanan Meleshkov, faturayı ödemeye ve mekândan ayrılmaya çalışırken bu kelimeyi söyledi, ancak Sulyma tatmin olmadı.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ!

Savcılar, Sulyma'nın masanın üzerindeki iki bira şişesini kaptığını, onları parçaladığını ve Meleshkov'a doğru döndüğünü ve "Seni öldüreceğim" tehdidinde bulunduğunu söylüyor.

Meleshkov olay anını anlatırken, "Kırık şişelerden keskin cam parçaları aldı ve bize doğru ilerlemeye başladı ve ciddi olduğunu ve bizi kesmeye başlayacağını fark ettik" dedi.



"Her şey bir an için göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Çabucak kalkıp onu itip kaçacağımı düşündüm ama sonra bana saldırdı ve boynuma vurduğunu hissettim."

Meleshkov, kolundan yanaklarına, kulaklarına, şakaklarına ve boynuna akan kanları gördü. "Polisi ve sağlık görevlilerini aramak için bağırıyordum ... Her şey kana bulandı" dedi.

"Şanslıydım ... Sağlık görevlileri bana o anda ikinci kez doğmuş gibi olduğumu söylediler çünkü boynumda sol tarafta bulunan yara şah damarıma çok yakındı"

Meleshkov, Sulyma'yı yere çaldı ve sonra polisi beklerken saldırmasını engellemek için dirseğini boynuna koyarak "üstüne oturdu".