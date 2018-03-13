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  3. 13 Mart 2018 21:35

Akılalmaz vahşet ! Yavruları raylara bağladılar

Aydın'da kimliği belirsiz kişi ve kişiler, 2'si yavru 3 sokak köpeğini tren yoluna bağlayarak ölüme terk etti.

Akılalmaz vahşet ! Yavruları raylara bağladılar
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2'si yavru 3 sokak köpeğini demiryolundaki raylara bağlayarak ölüme terk etti.

Kaçamayan hayvanlardan birinin üstünden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Aynı şekilde bağlanan diğer 2 köpeği ise treni durduran Büyükşehir Belediyesi ekipleri ezilmekten kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2'si yavru olmak üzere 3 köpeği, farklı saatlerde demiryolundaki raylara iple bağlayarak ölüme terk etti.



BUNUN ADI VAHŞET

Hayvanlardan birinin üzerinden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Kısa süre sonra, bölgede iki yavru köpeğin daha aynı şekilde raylara iple bağlandığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, treni durdurarak bağlı olan yavruları ezilmekten kurtardı. Başı kopan köpeği gören vatandaşlar, vahşet karşısında şok yaşadı.

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