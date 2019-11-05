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  3. 05 Kasım 2019 17:18

Akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada

Mersin'de M.T.’nin, parkın girişinde uyuyakalan kişinin altın kolyesini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı kolye ile yakalanan M.T., adliyeye sevk edildi.

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Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 10 Ekim gecesi parkın girişinde uyuyakalan ismi öğrenilemeyen erkek, uyandığında boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin M.T. olduğu belirlendi. M.T. ile yanındaki arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

M.T. evlerinden gözaltına alınırken, çaldığı kolye de bulunarak sahibine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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