''Akıllı telefonları birer Yurttaş Gazetesi’ne dönüştürebiliriz''

3. Edremit Kitap Fuarı’nın beşinci gününde de edebiyatçıları, gazetecileri, tarihçileri kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Söyleşilerin çok yoğun ilgi görmeye devam ettiği fuarın beşinci gününde konuşan Barış Yarkadaş, “Medyanın özgürlük alanı iktidar tarafından ne kadar daraltılırsa daraltılsın, bizler elimizdeki akıllı telefonları birer ‘Yurttaş Gazetesi’ haline dönüştürebiliriz” derken, tarihçi Erdoğan Aydın’da “Abdülhamid’i model alanlardan Türkiye’ye hayır gelmez” dedi…

ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMOKRASİ

3. Edremit Kitap Fuarı’nın beşinci gününde Çağdaş Gazeteciler Derneği önceki dönem başkanı ve yazar Tevfik Mustafa Kızgınkaya’nın yönettiği günün ilk programında Dr. Hasan İleri ve hukukçu Kemal Akkurt Atatürk ve Cumhuriyet ve Demokrasiyi konuştular…

ABDÜLHAMİD’İ MODEL ALANLARDAN HAYIR GELMEZ

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kandemir’in yönettiği "Demokrasi Güçleri Ne Yapmalı” başlıklı panelde tarihçi yazar Erdoğan Aydın ve önceki dönem Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, Türkiye’de yaşanan siyasi sıkıntıları dile getirdiler. Diyarbakır, Mardin ve Van’a kayyım atamasının sivil darbe olduğunu vurgulayan konuşmacılar, halkın iradesinin gasp edildiğini belirttiler. Mehmet Tüm, siyasi cinayetlere ve haksız hukuksuz uygulamalara örnek verirken, Erdoğan Aydın yaptığı konuşmada “Abdülhamid’i model alanlardan Türkiye’ye hayır gelmez” dedi. Erdoğan Aydın’ın Türkiye’de demokrasi sorunu iktidarlar tarafından mağdur edilen bütün kesimleri ilgilendirdiğini vurguladığı konuşmasında “mücadelenin kazananı olmak için Kazdağları’na, Munzur’a ve Hasankey’e birlikte sahip çıkmalı” dedi.

YURTTAŞ GAZETESİ

Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu’nun konuşmacı olduğu “Türkiye'de alternatif medya mümkün mü” başlıklı paneli yöneten tarihçi Birsen Temir, “Bir gazetenin neyi yazıp yazmayacağına eğer iktidar karar veriyorsa, orada gazeteler işleri bitmiş birer boş kağıttır” vurgusu yaparken, Barış Yarkadaş “Yurttaş Gazetesi” fikrini öne çıkardı.

“Medyanın özgürlük alanı iktidar tarafından ne kadar daraltılırsa daraltılsın, bizler elimizdeki akıllı telefonları birer ‘Yurttaş Gazetesi’ haline dönüştürebiliriz” diyen Barış Yarkadaş, bu konuda kedi yaptığı çalışmalarda örnekler verdi. Basının da, “bir gazetecinin de görevi doğruların peşinden gitmektir” diyen Yarkadaş kararlı duruşun başarıyı getirdiğine vurgu yaparak 31 Mart ve 23 Haziran seçim sonuçlarını örnek verdi.

Balıkesir kökeni olduğuna vurgu yapan ve çocuğunun astımı Kaz Dağları sayesinde yendiğini anlatan Akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu ise basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparken, “değişim için alternatif medyanın desteklenmesi gerekir” dedi.

Bombalı bir paketle öldürülen Bahriye Üçok’la ilgili yazdığı “Süreyya” kitabından da örnek veren Tataroğlu, kitabı Bahriye Üçok’un kızı Kumru Üçok’la birlikte çalışarak yazdığını belirterek, “Türkiye İlahiyat Fakültesi’nde cübbe giyen ilk kadın akademisyen Bahriye Üçok’u yeniden keşfetmeli” dedi…

KAZ DAĞLARI SAHİLE İNDİ

"Tarih, Felsefe, Anadolu ve Alevilik" başlıklı söyleşinin konuğu olan felsefeci Esad Korkmaz Kaz Dağları’nın doğal, tarihi ve mitolojik özelliklerine vurgu yaptıktan sonra “3. Edremit Kitap Fuarı aracılığıyla Kaz Dağları sahile iniş “ dedi. Korkmaz, Alevi felsefesinin doğayı, canlıyı, börtlü böceği ve esas olarak insanı merkeze aldığını belirtti.

İMZALAR



Ali Avcu, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu, Erdoğan Aydın, Esat Korkmaz, Dr. Hasan İleri, Hüseyin Çiçek gibi onlarca yazarın kitaplarını imzaladığı fuarda Banu Özdemir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 524 km’lik Ankara İstanbul arasında yaptığı tarihi Adalet Yürüyüşü’nü konu alan “Turuncu’nun Seyir Defteri” adlı kitabını imzaladı.