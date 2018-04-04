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  3. 04 Nisan 2018 20:45

Akın: ''AKP köyleri canı isteyince satışa çıkarıyor!''

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Karesi İlçe Belediyesi tarafından yapılacak olan köy arazilerinin satışına yönelik ihalenin iptal olmasıyla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Akın: ''AKP köyleri canı isteyince satışa çıkarıyor!''
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Konuyla ilgili daha önce İçişleri Bakanı’na yazılı soru önergesi veren Akın, “Köylerin arazi satışının iptal edilmesi bizler için sevindirici olsa da Hükümetin bu konuyu acil olarak, kalıcı olarak çözüme kavuşturması gerekiyor. Köylerin taşınmazları sadece Balıkesir ve ilçelerinin sorunu değil, tüm illerin sorunudur” dedi. Akın’ın konuşması şu şekilde;

“Yıllarca halka en yakın birimler olarak yerel yönetimlerin temsil, katılım ve demokrasi gibi tüm özelliklerini taşıyan köylülerimiz, bugün üzerinde yaşadıkları toprak konusunda maalesef söz sahibi dahi olamıyorlar. Her fırsatta millî iradeden bahsedenler, köylülerimizi millet olarak görmüyor mü? Bütün Şehir yasasıyla tüzel kişilikleri kaldırılarak hizmetten yoksun bıraktığınız yetmiyor gibi, şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle köylerimiz satışa çıkartılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti olarak, ülkemizi feodal anlayışla yöneterek, köy arazilerini canınız isteyince satabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Köylülerimizin iradesi ve ortak mücadelelerimizle Balıkesir Karesi İlçemizin Muhtarlar Başkanı ve muhtarlarla birlikte köylerin arazi satışının iptal edilmesi bizler için sevindirici olsa da Hükümetin bu konuyu acil olarak, kalıcı olarak çözüme kavuşturması gerekiyor. Köylerin taşınmazları sadece Balıkesir ve ilçelerinin sorunu değil, tüm illerin sorunudur.”

ahmet akın , chp
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