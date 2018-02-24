Akın: ''Atatürk bu ülkenin ortak değeridir''

Akın, ''Bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısına saygı göstermek zorundasınız. Ulu Önder ATATÜRK bu ülkenin ortak değeridir; heykelini depoya kaldırarak, üzerine tuğlalar yığarak sadece Atamıza değil, bütün bir ulusa, bu topraklar için can vermiş şehitlere saygısızlık yaptınız'' dedi. Akın’ın açıklaması şu şekilde;

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi tarafından Atatürk heykelinin yerinden sökülüp, depoya kaldırılmasına ilişkin açıklama yapan CHP'li Ahmet Akın, ''ATATÜRK ve cumhuriyet düşmanları Ata'mızın heykelini hedef almış durumdalar. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum! Sorumluluğu olan herkes bedelini ödesin, peşini bırakmayacağız'' diyerek sert tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin kurtarıcısı olduğunu ifade eden Akın, ''Bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısına saygı göstermek zorundasınız. Ulu Önder ATATÜRK bu ülkenin ortak değeridir; heykelini depoya kaldırarak, üzerine tuğlalar yığarak sadece Atamıza değil, bütün bir ulusa, bu topraklar için can vermiş şehitlere saygısızlık yaptınız'' ifadelerini kullandı.

Akın ayrıca, “Tarih hocaları Atatürk’e hakaret eden, “keşke Yunan kazansaydı” diyen Fesli Kadir olanlar Atatürk’ün büyüklüğünü anlayamaz. Birini değil binini de kaldırsanız bu milletin kalbinden Atatürk'ü çıkaramazsınız! Bu rezillikte sorumluluğu olan herkes istifa etmelidir.” dedi.