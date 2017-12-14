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  3. 14 Aralık 2017 15:53

Akın İpek'in eşi için flaş karar

FETÖ'ye finans sağlayan Koza-İpek Holding'e yönelik soruşturmada 3 sanık tahliye edilirken, Akın İpek'in eşi Nevin İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Akın İpek'in eşi için flaş karar
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FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Caper Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde sanık ve avukatlarının tahliye yönündeki beyanları alındı. Sanık beyanlarının ardından duruşma savcısı, tutuksuz sanıklar Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer'in duruşmaya katılmaması nedeniyle haklarında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanık Hasan Ünal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, aralarında Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

AKIN İPEK'İN EŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Akın İpek'i eşi Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer'in duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle haklarında ifade almaya yönelik  yakalanma kararı çıkarılmasına hükmetti.  Duruşma, 19 
Şubat 2018'e erteledi. 

DHA

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