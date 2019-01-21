Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ne ilişkin davada istenen cezalar belli oldu. Sanıklar hakkında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapise varan cezalar isteniyor. Savcı bu cezaların üst sınırdan ve indirimsiz uygulanmasını talep etti. Ayrıca Fetullah Gülen ile Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının da ayrılması istendi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

"Anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından istenen cezalar şöyle:

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası



Sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu için 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral için 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

ÜST SINIRDAN, İNDİRİMSİZ CEZA TALEBİ

Hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini isteyen savcı, sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

FETULLAH GÜLEN VE ADİL ÖKSÜZ İÇİN AYRI DAVA TALEBİ

Savcı ayrıca firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile "sivil imam" Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.

Sanıkların savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıklayacak.