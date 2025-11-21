  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın''

Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın''

Güncelleme:

Geçmişte MHP'nin kurucu genel başkanlığını yapan ve daha sonra milliyetçi çizgiden İslami çizgiye geçiş yapan Mehmet Pamak, AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit ekranlarında katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alarak "Allah'ın dinini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın" dedi.

Akit TV'de yayınlanan Kırmızı Masa adlı programa konuk olan Mehmet Pamak yaptığı açıklamalarla programa damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için danışmanları aracılığıyla haber yolladığını söyleyen Pamak, "Erdoğan'a haber yolladım. Allah'ın dinini rahat bırak. İslam'ı kullanma dedim. Hani laiktik? Hani devlet tüm dinlere eşit mesafede yaklaşacaktı. Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında bir tane konuşması yok" ifadelerini kullandı.

Sözlerini "Sürekli İslam hakkında konuşuyor. Din bireyseldir. Ekonominin dini imanı olmaz. Benden ayrılan sapmıştır. Bunların hepsi İslam'ı tahrif açıklamalardır. Ben buna susamam Erdoğan" diyerek sürdüren Pamak, "Her zaman karşına çıkıp itiraz edeceğim ben ölüme hazırlanıyorum. Ben bir Müslüman olarak bunlara tahammül edemem. Allah'ın dinini rahat bırak o zaman senin için bir eleştiri cümlesi kurmayacağım. Çünkü ben laik sisteme karşıyım" dedi.

text-ad
Etiketler akit tv Kırmızı Masa mehmet pamak recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü! Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü! Acun Ilıcalı durmuyor! Survivor adasının yeni ünlüsü belli oldu! Acun Ilıcalı durmuyor! Survivor adasının yeni ünlüsü belli oldu! Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu Gözü dönmüş sapık kamerada! Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! Gözü dönmüş sapık kamerada! Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler! Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu! Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu! İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu
Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz tanığın ifadeleri ortaya çıktı Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz tanığın ifadeleri ortaya çıktı Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı! Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı! Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı! Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama! Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama! Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı İstanbul'da bir hakim miras kavgasında kendi kardeşini vurdu! İstanbul'da bir hakim miras kavgasında kendi kardeşini vurdu!