Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın''

Geçmişte MHP'nin kurucu genel başkanlığını yapan ve daha sonra milliyetçi çizgiden İslami çizgiye geçiş yapan Mehmet Pamak, AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit ekranlarında katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alarak "Allah'ın dinini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın" dedi.

Akit TV'de yayınlanan Kırmızı Masa adlı programa konuk olan Mehmet Pamak yaptığı açıklamalarla programa damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için danışmanları aracılığıyla haber yolladığını söyleyen Pamak, "Erdoğan'a haber yolladım. Allah'ın dinini rahat bırak. İslam'ı kullanma dedim. Hani laiktik? Hani devlet tüm dinlere eşit mesafede yaklaşacaktı. Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında bir tane konuşması yok" ifadelerini kullandı.

Sözlerini "Sürekli İslam hakkında konuşuyor. Din bireyseldir. Ekonominin dini imanı olmaz. Benden ayrılan sapmıştır. Bunların hepsi İslam'ı tahrif açıklamalardır. Ben buna susamam Erdoğan" diyerek sürdüren Pamak, "Her zaman karşına çıkıp itiraz edeceğim ben ölüme hazırlanıyorum. Ben bir Müslüman olarak bunlara tahammül edemem. Allah'ın dinini rahat bırak o zaman senin için bir eleştiri cümlesi kurmayacağım. Çünkü ben laik sisteme karşıyım" dedi.