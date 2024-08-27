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AKOM’dan İstanbul için sağanak ve dolu yağışı uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak ve dolu yağışı uyarısı
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AKOM, bugün İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış için İstanbulluları uyardı. AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında bulundu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AKOM’un açıklamasında, “Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul’un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında da bulundu.

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Etiketler dolu yağışı sağanak yağış akom istanbul uyarı
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