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AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı

AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarıda bulundu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için yarın akşam saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi. Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Güne 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandığı ifade edildi. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23 derece aralığında serin seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

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