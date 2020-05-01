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  3. 01 Mayıs 2020 17:18

AKOM'dan kritik uyarı! Günlerce sürecek sağanak geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul'da etkili olacak.

AKOM'dan kritik uyarı! Günlerce sürecek sağanak geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta başına kadar (Pazartesi) etkili olması beklenen sistem nedeni ile Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi kuzey bölgeleri başta olmak üzere, il genelinde kısa süreli (10-20 dakikalık) ve şiddetli, su baskınlarına neden olabilen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar; su baskını, göllenme, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.

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İHA

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