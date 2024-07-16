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AKOM'dan uyarı üstüne uyarı: Sıcaklar nefes aldırmayacak

AKOM'dan uyarı üstüne uyarı: Sıcaklar nefes aldırmayacak
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İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor. AKOM, öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketme ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor. AKOM, öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Etiketler akom istanbul sıcak hava durumu
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