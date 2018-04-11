''AKP şeker fabrikalarından sonra madenlere gözünü dikti''

Akın, “Dün Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı açıkladı, en az beş kömür işletmesini satışa çıkaracaklarmış, bunlardan üçü Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacakmış zaten AKP’nin neo-liberal ekonomi politikalarının mantığı bu, önce atıl hale getir sonra sat. Zonguldak için de aynı senaryoyu uygulamak istiyorlar; atıl hale getirip, özelleştirme derdindeler” dedi. Akın’ın konuşmasının detayları şu şekilde;

"AKP “Üretme İthal Et” Politikasını Sürdürecek"

Çalıştaydan sonra bugün bir kez daha Karaelmasın başkentinde sizlerle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum. Taşkömürünün ve Zonguldak’ın geleceği açısından oldukça önemli bir Çalıştay gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız da Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasının büyük bir bölümünü Çalıştay’a ve taşkömürüne ayırdı. Bu sayede büyük bir kamuoyu oluştu. Bizler hükümete bilimin, aklın ve tekniğin öncülüğünde bir taş kömürü politikası nasıl olur gösterdik. Demokratik bir ülkede hükümetin yöre halkının taleplerine, Türkiye’nin en köklü kurumu olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun taleplerine kayıtsız kalması beklenemez fakat her alanı ranta dönüştüren AKP hükümeti, taş kömürü meselesini de ranta dönüştürdüğü için “üretme ithal et” politikasını sürdürecektir.

"AKP Tüccar Gibi Ne Var Ne Yok Satıyor"

Her fırsatta bunların yerli ve milli olmadığını söylüyoruz, zaten kendi politikaları da bunu ispat ediyor. Bakın Türkiye’nin ulusal servetlerini bir bir satıyorlar, yap-işlet-devretlerle ve alım garantileriyle çocuklarımızın geleceklerini ipotek altına aldılar. Şimdilerde de hepinizin yakından takip ettiği gibi şeker fabrikalarını satışa çıkardılar ve daha bunun mücadelesi sürerken ardından bir özelleştirme haberi de madenler için geldi. AKP tüccar gibi ne var ne yok satıyor, gerçi tüccarlar aldığını karla satıyor, bunlarda o da yok. Hem zararına satıyorlar hem de yeniden aldıkları, ürettikleri bir şey yok.

"AKP Karşısında Birlik Olmak Zorundayız"

Dün Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı açıkladı, en az beş kömür işletmesini satışa çıkaracaklarmış, bunlardan üçü Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacakmış zaten AKP’nin neo-liberal ekonomi politikalarının mantığı bu, önce atıl hale getir sonra sat. Zonguldak için de aynı senaryoyu uygulamak istiyorlar; atıl hale getirip, özelleştirme derdindeler. Buna asla izin vermemeliyiz. Halkımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz yana yana durmak zorundayız. AKP karşısında birlik olmaktan başka çaremiz yok.

Ülkemizi İthalatçı Konumdan İhracatçı Konuma Yükseltmeliyiz

Ülkemizin kalkınması için kentlerimizin kalkınması gerekiyor, kentlerimizin kalkınması içinse mevcut kaynaklarının en etkili ve verimli bir şekilde kullanılması lazım. Bugün ülkemizin her alanda yeniden üretime geçmesi gerekiyor. Zonguldak kadar ülkelere bile bağımlı hale geldik! Tarımdan hayvancılığa, enerjiden teknolojiye bağımlılığımız sürekli artıyor. Buna duruma gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle, öğrencimizle, sivil toplum örgütlerimizle güçlü bir şekilde dur demeliyiz, ülkemizi ithalatçı konumdan ihracatçı konuma yükseltmeliyiz.