Akraba evliliklerine yasak mı geliyor ?

Türkiye'de üçüncü derece yakına kadar yasak olan akraba evliliklerinin kapsamının genişletilmesi gündemde...

Türkiye'nin de olmasına rağmen halen evlilik öncesi kıyılan dini nikahlarla ilgili tartışmalar sürerken, AK Parti iktidarının akraba evliliklerini tamamen yasaklamaya hazırlandığı bilgisi kulislerden sızdı.

Türkiye'de kişinin üçüncü dereceye kadar olan akrabası ve eski eşin annesi veya babası ile evlenmesi kanunen yasak olmasına rağmen dayı, hala, teyze, amca çocukları olan dördüncü derece akrabalar ile evlilikğin önünde bir engel bulunmuyor.

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre özellikle son zamanlarda artan aile içi şiddet, engelli doğumlar ve diğer sosyal sıkıntılar sonrasında AK Parti iktidarının akraba evliliklerindeki yasağın kapsamını genişletmeye hazırlandığı öğrenildi.

SMA gibi rahatsızlıklara yol açıyor

Akraba evliliklerinin özellikle insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Özellikle genetik hastalıkların altında yatan nedenlerden biri olan akraba evlilikleri SMA gibi rahatsızlıkların da görülme oranlarını arttırıyor.

Sosyal medyadan da destek var

Akraba evliliklerine yönelik yasakların dayı, hala, teyze, amca çocukları gibi dördüncü derece akrabalar için de yasaklanacağına dair iddialar sonrasında sosyal medyada da dikkat çeken bir tartışma başladı. Yapılan yorumların çoğu genetik hastalıkların önlenmesi adına akraba evliliklerinin kapsamının genişletilmesinin doğru bir adım olacağı görüşünde.

Türkiye'de akraba evliliklerinin oranı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs 2024 tarihinde açıkladığı "İstatistiklerle Aile, 2023" raporuna göre Türkiye'deki evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin %5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2018 yılında %4,3, 2023 yılında ise %3,2 olduğu görüldü.

Akraba evliliği oranı, 2010-2023

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs 2024 tarihinde açıkladığı "İstatistiklerle Aile 2023" raporuna göre

2010-2023 yılları arası Türkiye'deki akraba evliliği oranı

En çok akraba evliliği yapılan illerimiz

Yine TÜİK'in aynı raporuna göre Türkiye'de akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin %17,7 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, %12,4 ile Siirt ve %12,3 ile Muş izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu il %0,5 ile Edirne oldu. Bu ili %0,6 ile Kırklareli ve Bartın izledi.

Haber3.com / Serhan Işılay