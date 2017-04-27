Aksakallı: ''Darbeye kalkışanı hemen vurun''

15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, karargaha sözde komutan olarak atanan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker’in Binbaşı İsmail Suvay’a tankların dışarı çıkarılmasını emrettiği, şüphelilerden eski Kurmay Albay Faruk Yaman’ın da Suvay’dan ulaştırma bölüğünden bir tane kamyonun çıkartılıp cephaneliğe gönderilmesini ve helikopter mühimmatının yüklenilmesini istediği kaydedildi.



Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre iddianamede, şüphelilerden eski Binbaşı Semih İlhan’ın da “Tanklar çıksın, gerekirse halka ateş edilsin, halk ezilsin” şeklinde emirler verdiği belirtildi.



Bu esnada Suvay’ın Başçavuş Hüseyin Yağmur’u arayarak cephaneliği açmama ve içeriye araç almama emri verdiği kaydedilen iddianamede, Yağmur’un cephaneliğe tankların ve ZPT’lerin girdiğini, cephaneliğin kilitlerini kırarak içeriden mühimmat yüklenildiğini söylediği ifade etti.



Yaşanan gelişmeler üzerine Özel Kuvvetler Komutanı Zekâi Aksakallı’nın telefonla Üsçavuş Emrah Bulluk’u aradığı ve ‘Darbeye kalkışanları öldürün’ diye emir verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Suvay’ın darbecileri etkisiz hâle getirdikleri detaylarıyla iddianamede yer aldı. O gece ayrıca Binbaşı İsmail Suvay’ın emriyle birlikteki 5 tankın ve 1 ZPT aracının çalışma donanımları, vites kolları ve kablo bağlantıları ile sigortalarının bozularak, devre dışı bırakılıp hareket etmelerinin engellendiği kaydedildi.



İddianamenin kabul edilmesi halinde, aralarında Tuğgeneral Kırker’in de bulunduğu 52 şüpheli, 3’er defa ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.