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  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2017 16:26

Aksaray Valisi'nin acı günü

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in annesi Neriman Pekmez, Eskişehir'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Aksaray Valisi'nin acı günü
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Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in annesi 79 yaşındaki Neriman Pekmez, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Neriman Pekmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere Bursa'nın Gemlik İlçesine götürüldü.

Eskişehir’de geçen Pazar günü çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in annesi Neriman Pekmez yaralı olarak ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Pekmez, tedavi altına alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez ile yakınları bugün, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan Neriman Pekmez’in cenazesini teslim aldı. Neriman Pekmez, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketi Bursa’nın gemlik İlçesine götürüldü. Neriman Pekmez, bugün ikindi namazı sonrasında Gemlik’te toprağa verilecek.

DHA

neriman pekmez , aksaray valisi , eskişehir