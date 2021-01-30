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  3. 30 Ocak 2021 17:19

Aksaray'da esrarengiz olay! Bahçede gömülü halde bulundu

Aksaray'da 4 katlı apartmanın bahçesinde gömülü ve içinde sıvı bulunan 11 bidon AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak incelemeye alındı.

Aksaray'da esrarengiz olay! Bahçede gömülü halde bulundu
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Paşacık Mahallesi, 1678 Sokak'ta 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek 11 bidonu çıkardı.

Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

DHA

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