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  3. 29 Ocak 2020 07:30

Aksaray'daki koronavirüs şüphesinde yeni gelişme

Aksaray'da koronavirüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Koca, hastalara H1N1 virüsü tanısı konduğunu söylemişti.

Aksaray'daki koronavirüs şüphesinde yeni gelişme
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Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntü almaması için önlem alınarak hastaneden çıkartılan turist kafilesinin İstanbul'a gittiği belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı açıklamada, hastalardan alınan ve bugün çıkan örnek numune çalışmasında bir kişiye H1N1 virüsü tanısı konduğunu söylemişti.

Aksaray'da coronavirüs alarmı ! 12 kişi hastaneye kaldırıldıAksaray'da coronavirüs alarmı ! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

 

AA

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