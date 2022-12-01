Akşener, Esad'la görüşmek için Suriye'ye gidiyor: İşte masadaki konular...

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in Beşar Esad ile görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceği iddiaları konuşulurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

"RESMİ BİR YOLLA BİLDİRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu tarafından açıklanan gelişme "Genel Başkanımızın çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı'mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik" sözleriyle duyuruldu.

Kürşad Zorlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İYİ Parti olarak bugün çok önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Suriye'deki süreç uzun bir süreç. Ama 2011 yılından bu yana eksik ve yanlış adımlar, sahadaki dengeler ve buradaki terör koridorunu önleme bizi yeni bir kaygı alanı ile karşı karşıya bırakıyor. O da burada konuşlanmış Rusya ve Amerika'nın bölgedeki oyun senaryosunu paylaşarak, YPG/PKK terör örgütü ile mevcut rejim arasında Türkiye'yi sıkıştırarak yeni bir manivela haline getirmesinden endişe duymaktayız.

AKŞENER'İN 2 YIL ÖNCE YAPTIĞI KONUŞMA HATIRLATILDI

Bu bizi iki önemli problemle yüzleştiriyor. Bir tanesi buradaki terör koridorunun çözülmesi meselesi. İkincisi de elbette ülkemizde artık tahammül sınırlarımızı çoktan aşmış vatandaşımızın geleceğini kaygılandıran sığınmacı meselesi. Bu ikisinin bir an önce tedbir alınarak çözülmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri seçime malzeme yapılamaz. Bu anlayışın ortaya konulmasının da karşısında duracağız. 5 Ocak 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden bu sorunu çözebilmek, hafifletmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Biraz önce açıkladığım kaygılar ve birazdan açıklayacağım 4 madde çerçevesinde genel başkanımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı'mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik.

"İYİ PARTİ'NİN AÇIKLADIĞI 4 MADDE"

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli ekonomik, toplumsal ve güvenlik koşullarının sağlanabilmesine katkıda bulunmak.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi.

Suriye'nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşümün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması.

Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye ile Suriye'ye güvenlik tehdidi yaratan PKK/YPG dışındaki terör örgütleri ile mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.



CUMA YA DA PAZARTESİ BAKANLIĞA İLETİLECEK

Biz bu meseleleri partiler üstü görüyoruz. Bu süreci milletimizin lehine sona erdireceğimize inanıyoruz. Yarın ya da pazartesi günü bu resmi yazımızı Dışişleri Bakanlığı'na ileteceğimizi umut ediyorum."